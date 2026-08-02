Manipulaba una escopeta y se disparó accidentalmente: lo trasladaron al "San Juan"

Un presunto accidente con un arma de fuego movilizó este domingo a personal policial y a los servicios de emergencia en la localidad de Las Tunas, departamento Santa Rosa, donde un hombre de 45 años resultó herido mientras manipulaba una escopeta.

De acuerdo con la información suministrada a La Unión, el episodio se registró alrededor de las 15:00 horas en un domicilio de esa localidad. A partir del hecho, se desplegó un operativo para asistir al herido y llevar adelante las actuaciones correspondientes. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de Bañado de Ovanta, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y participaron del procedimiento.

Cómo fue el accidente

Según los datos aportados, el herido fue identificado como Luciano Ramírez, de 45 años. Los primeros datos indican que el hombre aparentemente se encontraba manipulando un arma de fuego, una escopeta calibre 16, cuando se produjo el supuesto accidente que derivó en la lesión.

Hasta el momento, se señala que se trataría de un hecho accidental ocurrido durante la manipulación del arma, circunstancia que motivó la inmediata asistencia médica.

El traslado al Hospital San Juan Bautista

Como consecuencia del episodio, Ramírez sufrió una herida en el brazo derecho. Tras recibir las primeras asistencias en el lugar, fue trasladado en una ambulancia al Hospital San Juan Bautista para recibir atención médica.

De acuerdo con la información brindada, el hombre fue derivado consciente, mientras continuaban las actuaciones correspondientes relacionadas con el hecho.

Intervención de la Comisaría de Bañado de Ovanta

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría de Bañado de Ovanta, dependencia que intervino luego de conocerse el supuesto accidente ocurrido en la localidad de Las Tunas.

La actuación policial permitió coordinar la asistencia del herido y el posterior traslado hacia el centro de salud, además de iniciar las diligencias correspondientes para documentar lo sucedido.