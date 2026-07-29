Paro docente confirmado: qué día no habrá clases en todo el país

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) anunció la convocatoria a un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto, jornada que coincidirá con la reanudación de las clases tras el receso invernal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

La medida de fuerza tendrá alcance nacional y afectará a las escuelas públicas de todo el país. La decisión fue adoptada por el principal sindicato de maestros en respuesta a lo que definió como la "permanente negativa" del Gobierno a convocar una mesa de Paritaria Nacional Docente, instancia que el gremio considera indispensable para discutir las condiciones laborales y salariales del sector.

De acuerdo con el comunicado difundido por la organización sindical, el conflicto se desarrolla en un contexto que, según sostienen, está marcado por un creciente desfinanciamiento del sistema educativo y por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes.

Los fundamentos del reclamo sindical

Al explicar las razones que motivan la convocatoria al paro, CTERA señaló que la situación educativa atraviesa una serie de dificultades vinculadas tanto al financiamiento como a las condiciones salariales de los trabajadores de la educación.

En el documento difundido por el gremio, la organización expresó que "mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación".

La central sindical sostiene que la falta de convocatoria a la negociación paritaria nacional impide avanzar en soluciones para los distintos reclamos que vienen planteando desde hace tiempo y que consideran prioritarios para el funcionamiento del sistema educativo.

Protesta con impacto nacional

El paro convocado por CTERA se desarrollará en el marco de una intensa jornada nacional de protestas que también incluirá otras medidas de fuerza impulsadas por organizaciones sindicales estatales.

Ese mismo lunes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización hacia el Ministerio de Economía, con el objetivo de reclamar un aumento salarial de emergencia y denunciar lo que considera un vaciamiento de organismos públicos, además de los despidos registrados en el Estado.

De esta manera, la jornada del 3 de agosto estará atravesada por distintas manifestaciones sindicales que tendrán como eje los reclamos vinculados con las condiciones laborales, salariales y el financiamiento de diferentes áreas del sector público.

Escuelas públicas sin clases

Bajo la consigna "Basta de ajuste a la educación", el paro impulsado por CTERA tendrá alcance en todo el territorio nacional. Como consecuencia de la medida, las escuelas públicas permanecerán cerradas durante la jornada del lunes 3 de agosto, por lo que no habrá clases en los niveles:

Nivel inicial.

Nivel primario.

Nivel secundario.

Respecto del sector privado, se indicó que algunas instituciones podrían dictar clases con normalidad, aunque desde los gremios anticiparon una alta adhesión a la medida en el conjunto del sistema educativo.

La convocatoria apunta a visibilizar la situación planteada por la organización sindical y a reforzar el reclamo por la apertura de un ámbito de negociación nacional para abordar los distintos puntos que consideran pendientes.

Los principales reclamos de CTERA

El gremio que encabeza Sonia Alesso informó que la medida de fuerza se realiza "en defensa de los derechos de los docentes" y detalló los principales ejes del reclamo que serán planteados durante la jornada de protesta.

Entre las demandas presentadas por la organización sindical se encuentran:

Restitución del FONID y pago de los fondos nacionales destinados a la educación.

Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

Estos puntos constituyen el núcleo del reclamo que CTERA llevará adelante mediante el paro nacional y que, según indicó el gremio, busca defender tanto las condiciones laborales de los docentes como el financiamiento del sistema educativo.