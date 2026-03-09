Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos y se viene un premio millonario

El sorteo número 3.354 del Quini 6, realizado el domingo 8 de marzo, volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el país. La jornada dejó una particularidad que incrementa las expectativas para los próximos sorteos: los principales pozos quedaron vacantes, lo que permitirá que el monto acumulado continúe creciendo.

Este popular juego de azar, que se realiza regularmente dos veces por semana, los miércoles y los domingos, forma parte de las actividades administradas por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. A lo largo de los años se consolidó como uno de los sorteos más seguidos en la Argentina, impulsado por premios millonarios que suelen atraer a miles de participantes en cada edición.

El sorteo más reciente volvió a reflejar esa dinámica: ninguno de los apostadores logró acertar los seis números en las principales modalidades, por lo que los premios quedaron acumulados para las próximas jugadas.

Los números ganadores del sorteo 3.354

Durante el sorteo del domingo se realizaron las extracciones correspondientes a las distintas modalidades del juego. A continuación, el detalle completo de los resultados.

Tradicional del Quini 6

13

10

37

21

06

00

En esta modalidad, el pozo quedó vacante, con un monto que supera los $844 millones.

La Segunda del Quini 6

27

18

34

06

04

01

En esta segunda modalidad, tampoco se registraron ganadores con los seis aciertos. Por lo tanto, el pozo también quedó vacante, con más de $844 millones acumulados.

La Revancha del Quini 6

33

29

43

05

27

37

En este caso, la situación se repitió: no hubo ganadores, por lo que el pozo quedó sin adjudicar con más de $1.341 millones.

El único premio que tuvo ganadores

La única modalidad que registró apostadores premiados fue Siempre Sale, una categoría que contempla una lógica distinta a las anteriores. En esta modalidad, los números sorteados fueron: 25, 36, 28, 19, 14 y 16.

En este caso se registraron 35 ganadores, cada uno con cinco aciertos. Los apostadores premiados recibirán más de $11 millones cada uno, según los resultados del sorteo. Este resultado permitió que varios participantes accedieran a un premio importante, aunque los grandes pozos multimillonarios continúan acumulándose al no haber sido acertadas las combinaciones completas en las otras modalidades.

Un sistema de premios que depende de lo recaudado

El Quini 6 se caracteriza por funcionar bajo el sistema de juego poceado, un mecanismo que determina la forma en que se calculan los premios. En este esquema, el monto total que se ofrece como premio no es fijo, sino que depende directamente de lo recaudado en cada sorteo. Esto significa que los pozos pueden variar significativamente de una jornada a otra.

Las características centrales del sistema son:

El premio se calcula como un porcentaje del total recaudado.

Si no hay ganadores en una modalidad, el pozo se acumula para el siguiente sorteo.

La acumulación puede generar premios multimillonarios en pocas semanas.

Esta dinámica es uno de los factores que explica la popularidad del juego, ya que los montos pueden crecer rápidamente cuando varias ediciones consecutivas quedan sin ganadores.