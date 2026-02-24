Resultado matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29357
1- 0703
2- 7177
3- 9655
4- 8091
5- 6579
6- 9178
7- 0012
8- 0991
9- 1799
10- 2201
11- 9261
12- 1068
13- 2317
14- 5002
15- 9502
16- 2097
17- 8190
18- 8370
19- 5898
20- 8026
El 03 en el mundo de los sueños es San Cono
30 C ° ST 30.71 °
24 Febrero de 2026 11.45
