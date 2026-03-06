Resultado matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29402

1- 2664

2- 4173

3- 2400

4- 0080

5- 5805

6- 7213

7- 3038

8- 2920

9- 809

10- 2176

11- 4369

12- 0880

13- 7315

14- 0665

15- 0453

16- 6518

17- 9083

18- 8798

19- 8220

20- 6236

El 64 en el mundo de los sueños es El Llanto



