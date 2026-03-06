Resultado matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29402
1- 2664
2- 4173
3- 2400
4- 0080
5- 5805
6- 7213
7- 3038
8- 2920
9- 809
10- 2176
11- 4369
12- 0880
13- 7315
14- 0665
15- 0453
16- 6518
17- 9083
18- 8798
19- 8220
20- 6236
El 64 en el mundo de los sueños es El Llanto
19 C ° ST 19.22 °
6 Marzo de 2026 11.45
