Resultado matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29432
1- 0378
2- 8084
3- 8406
4- 4320
5- 9940
6- 1129
7- 2682
8- 3016
9- 0591
10- 4893
11- 6307
12- 9884
13- 1687
14- 2475
15- 0753
16- 0148
17- 2743
18- 0275
19- 0324
20- 5694
El 78 en el mundo de los sueños es Ramera
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13 Marzo de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29432
1- 0378
2- 8084
3- 8406
4- 4320
5- 9940
6- 1129
7- 2682
8- 3016
9- 0591
10- 4893
11- 6307
12- 9884
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14- 2475
15- 0753
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