Resultado matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29432

1- 0378

2- 8084

3- 8406

4- 4320

5- 9940

6- 1129

7- 2682

8- 3016

9- 0591

10- 4893

11- 6307

12- 9884

13- 1687

14- 2475

15- 0753

16- 0148

17- 2743

18- 0275

19- 0324

20- 5694

El 78 en el mundo de los sueños es Ramera



