Domingo de la Final con lluvias y más: así estará el tiempo en Catamarca

Se viene la gran final y el clima para hacer el aguante se presentará con condiciones variables en Catamarca. El día estará caracterizado por la alternancia entre momentos de inestabilidad y mejoras temporarias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo permanecerá mayormente cubierto durante gran parte del día, mientras que las precipitaciones aparecerán de manera intermitente y el viento irá incrementando su intensidad con el correr de las horas.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 8 grados y una máxima apenas de 17 grados, que luego de la primaverita de la semana pasada, vendrá a dejarnos un día fresco, con escasa amplitud térmica y condiciones que irán modificándose desde la madrugada hasta la noche.

Mejoras temporarias durante la mañana

Con el avance de la mañana, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse parcialmente. El cielo se presentará parcialmente nublado, reduciendo significativamente las posibilidades de precipitaciones. Para ese período, las chances de lluvias descenderán a cer con un registro de 8 grados. En cuanto al viento, soplará desde el sector Sur (S), manteniendo velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Esto quedará ahí, También se anuncian ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h.

La tarde con lluvias para la Final

La tarde será el momento de la máxima de 17 grados, aunque también marcará la llegada de las precipitaciones, esto mientras comienza el partido de Argentina. El pronóstico anticipa la presencia de lluvias aisladas, con una ocurrencia de entre el 10 y el 40%, por lo que la inestabilidad volverá a instalarse sobre la provincia.

A este escenario se sumará un incremento en la intensidad del viento. Durante esta franja horaria, el viento se mantendrá desde el mismo sector de la hora anterior pero alcanzando velocidades de entre 23 y 31 km/h, mientras que se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h, constituyendo uno de los aspectos más destacados de la jornada.

La combinación de lluvias intermitentes y viento más intenso marcará el desarrollo de la segunda mitad del domingo.

Una noche con cielo mayormente nublado

Hacia la noche, las condiciones tenderán nuevamente a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones volverá a disminuir y la temperatura descenderá nuevamente hasta los 12 grados.

No obstante, el viento continuará siendo un factor relevante. El flujo proveniente del sector Sur mantendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h, con la persistencia de ráfagas de entre 42 y 50 km/h, prolongando las condiciones ventosas durante el cierre del día.

En síntesis, el domingo estará caracterizado por un comportamiento meteorológico dinámico, con lloviznas durante la madrugada, una mejora parcial durante la mañana, el retorno de las lluvias aisladas en horas de la tarde y un cierre de jornada con cielo mayormente nublado.