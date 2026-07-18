Catamarca: renuevan el alerta naranja por fuertes vientos en seis departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta naranja por fuertes vientos para este domingo en distintos sectores de la provincia de Catamarca.

La advertencia alcanza a los departamentos Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán, donde se esperan vientos persistentes del sector oeste con velocidades de entre 80 y 100 kilómetros por hora.

Según el organismo, las ráfagas podrían superar los 130 km/h, especialmente en las zonas cordilleranas y de mayor altitud.

Además, el fenómeno podría provocar una importante reducción de la visibilidad, nevadas y condiciones de viento blanco en sectores elevados, por lo que se recomienda extremar las precauciones al momento de circular.

Ante este escenario, las autoridades aconsejan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y los organismos de Protección Civil.