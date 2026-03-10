Resultado de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 29416

1- 7997

2- 3794

3- 3727

4- 9112

5- 1139

6- 6800

7- 3173

8- 5393

9- 9319

10- 5145

11- 4654

12- 1656

13- 6420

14- 5654

15- 5898

16- 3493

17- 2708

18- 8317

19- 2901

20- 6609

El 97 en el mundo de los sueño es La Mesa



