Resultado de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 29416
1- 7997
2- 3794
3- 3727
4- 9112
5- 1139
6- 6800
7- 3173
8- 5393
9- 9319
10- 5145
11- 4654
12- 1656
13- 6420
14- 5654
15- 5898
16- 3493
17- 2708
18- 8317
19- 2901
20- 6609
El 97 en el mundo de los sueño es La Mesa
20 C ° ST 21.11 °
10 Marzo de 2026 09.45
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 29416
1- 7997
2- 3794
3- 3727
4- 9112
5- 1139
6- 6800
7- 3173
8- 5393
9- 9319
10- 5145
11- 4654
12- 1656
13- 6420
14- 5654
15- 5898
16- 3493
17- 2708
18- 8317
19- 2901
20- 6609
El 97 en el mundo de los sueño es La Mesa