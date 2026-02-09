  • Dólar
  • BNA $1400 ~ $1450
  • BLUE $1415 ~ $1435
  • TURISTA $1820 ~ $1820

30 C ° ST 34.35 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Lunes 9 de febrero de 2026.

9 Febrero de 2026 11.39

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 29302

  • 8334
  • 3128
  • 3906
  • 4371
  • 5178
  • 1759
  • 5269
  • 7605
  • 1259
  • 3024
  • 6218
  • 4615
  • 6273
  • 1318
  • 9891
  • 9208
  • 5941
  • 7881
  • 1443
  • 9402

El número 34 en el mundo de los sueños es la cabeza.

En el mundo de los sueños, la cabeza está asociada a los pensamientos, las decisiones importantes y la claridad mental. Soñar con la cabeza suele vincularse con preocupaciones, ideas que rondan la mente o la necesidad de reflexionar antes de actuar. En la quiniela, el 34 suele interpretarse como un llamado a pensar con lógica y usar la razón.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también