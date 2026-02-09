  • Dólar
Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Lunes 9 de febrero de 2026

9 Febrero de 2026 10.04

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 2 9 3 0 1

  • 1867
  • 6936
  • 7015
  • 1725
  • 9795
  • 7633
  • 3023
  • 4558
  • 1865
  • 5690
  • 3844
  • 4695
  • 2364
  • 9048
  • 7736
  • 2947
  • 0299
  • 6545
  • 0718
  • 2794

El número 67 en el mundo de los sueños es la mordida. 

Suele asociarse a situaciones de alerta: advertencias, conflictos inesperados o la necesidad de estar atento a traiciones, enojos o reacciones impulsivas. También puede simbolizar una llamada de atención frente a algo que se está pasando por alto.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

