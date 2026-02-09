Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 2 9 3 0 1
- 1867
- 6936
- 7015
- 1725
- 9795
- 7633
- 3023
- 4558
- 1865
- 5690
- 3844
- 4695
- 2364
- 9048
- 7736
- 2947
- 0299
- 6545
- 0718
- 2794
El número 67 en el mundo de los sueños es la mordida.
Suele asociarse a situaciones de alerta: advertencias, conflictos inesperados o la necesidad de estar atento a traiciones, enojos o reacciones impulsivas. También puede simbolizar una llamada de atención frente a algo que se está pasando por alto.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.