  • Dólar
  • BNA $1380 ~ $1430
  • BLUE $1410 ~ $1430
  • TURISTA $1794 ~ $1794

31 C ° ST 34.58 °

Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Martes 10 de febrero de 2026-

10 Febrero de 2026 12.30

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 2 9 3 0 7

 

  • 0123
  • 1919
  • 6407
  • 0491
  • 1812
  • 1568
  • 3368
  • 0935
  • 6006
  • 1735
  • 4908
  • 7070
  • 4419
  • 1204
  • 9693
  • 4390
  • 6257
  • 2032
  • 9592
  • 3422

El número 23 en el mundo de los sueños es el cocinero.

El cocinero representa preparación, mezcla de ideas, trabajo paciente y creatividad. En los sueños suele vincularse a estar armando algo importante, aunque todavía no esté listo para mostrarse. También habla de servicio, dedicación y esfuerzo silencioso que más adelante da resultados.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

