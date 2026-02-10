Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 2 9 3 0 7

0123

1919

6407

0491

1812

1568

3368

0935

6006

1735

4908

7070

4419

1204

9693

4390

6257

2032

9592

3422

El número 23 en el mundo de los sueños es el cocinero.

El cocinero representa preparación, mezcla de ideas, trabajo paciente y creatividad. En los sueños suele vincularse a estar armando algo importante, aunque todavía no esté listo para mostrarse. También habla de servicio, dedicación y esfuerzo silencioso que más adelante da resultados.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.