Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 2 9 3 0 7
- 0123
- 1919
- 6407
- 0491
- 1812
- 1568
- 3368
- 0935
- 6006
- 1735
- 4908
- 7070
- 4419
- 1204
- 9693
- 4390
- 6257
- 2032
- 9592
- 3422
El número 23 en el mundo de los sueños es el cocinero.
El cocinero representa preparación, mezcla de ideas, trabajo paciente y creatividad. En los sueños suele vincularse a estar armando algo importante, aunque todavía no esté listo para mostrarse. También habla de servicio, dedicación y esfuerzo silencioso que más adelante da resultados.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.