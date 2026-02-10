Resultado del sorteo de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 29306

3489

4662

8828

2558

7553

4792

2343

3423

1842

0472

4192

2608

3557

7190

3719

9660

1741

3348

0074

1085

El número 89 en el mundo de los sueños es la rata.

La rata simboliza traición, engaños, personas falsas o situaciones ocultas. En los sueños y la quiniela suele asociarse a desconfianza, movimientos por detrás o alguien que no muestra sus verdaderas intenciones. También puede alertar sobre pérdidas pequeñas pero constantes si no se presta atención.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.