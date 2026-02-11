Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 29312

0731

7019

5247

1161

2190

5237

2500

8760

1022

0146

8189

1863

4436

1687

9206

4528

3498

1064

1998

1034

El número 31 en el mundo de los sueños es la luz.

La luz simboliza claridad, revelación y soluciones. En los sueños suele asociarse a momentos en los que algo se entiende finalmente o se disipa una duda. También representa esperanza y guía en situaciones confusas.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.