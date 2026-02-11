Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 29312
- 0731
- 7019
- 5247
- 1161
- 2190
- 5237
- 2500
- 8760
- 1022
- 0146
- 8189
- 1863
- 4436
- 1687
- 9206
- 4528
- 3498
- 1064
- 1998
- 1034
El número 31 en el mundo de los sueños es la luz.
La luz simboliza claridad, revelación y soluciones. En los sueños suele asociarse a momentos en los que algo se entiende finalmente o se disipa una duda. También representa esperanza y guía en situaciones confusas.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.