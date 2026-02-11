Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 29311
- 9554
- 1510
- 9968
- 7941
- 4601
- 9555
- 6728
- 6347
- 0620
- 8283
- 9607
- 9929
- 0491
- 5011
- 7656
- 7765
- 2342
- 0657
- 6902
- 8171
El número 54 en el mundo de los sueños es la vaca.
La vaca simboliza abundancia, trabajo constante y prosperidad material. En los sueños suele asociarse a producción, sustento y estabilidad económica. También puede representar paciencia y recompensa luego del esfuerzo.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.