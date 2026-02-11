Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 29311

9554

1510

9968

7941

4601

9555

6728

6347

0620

8283

9607

9929

0491

5011

7656

7765

2342

0657

6902

8171

El número 54 en el mundo de los sueños es la vaca.

La vaca simboliza abundancia, trabajo constante y prosperidad material. En los sueños suele asociarse a producción, sustento y estabilidad económica. También puede representar paciencia y recompensa luego del esfuerzo.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.