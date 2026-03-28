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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 28 de marzo de 2026.

28 Marzo de 2026 12.47

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 29487

 

  1. 7092
  2. 4840
  3. 5751
  4. 1968
  5. 3002
  6. 8601
  7. 4571
  8. 8196
  9. 5914
  10. 4947
  11. 7416
  12. 6122
  13. 0485
  14. 1537
  15. 6741
  16. 1519
  17. 8202
  18. 4488
  19. 5766
  20. 5787

En el mundo de los sueños el número 92 es El médico.

Este número simboliza soluciones, ayuda y recuperación. En el plano simbólico se asocia a momentos en los que aparece apoyo, asesoramiento o una salida a problemas que preocupaban.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

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