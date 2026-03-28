Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 29487

7092 4840 5751 1968 3002 8601 4571 8196 5914 4947 7416 6122 0485 1537 6741 1519 8202 4488 5766 5787

En el mundo de los sueños el número 92 es El médico.

Este número simboliza soluciones, ayuda y recuperación. En el plano simbólico se asocia a momentos en los que aparece apoyo, asesoramiento o una salida a problemas que preocupaban.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.