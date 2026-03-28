Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 29487
- 7092
- 4840
- 5751
- 1968
- 3002
- 8601
- 4571
- 8196
- 5914
- 4947
- 7416
- 6122
- 0485
- 1537
- 6741
- 1519
- 8202
- 4488
- 5766
- 5787
En el mundo de los sueños el número 92 es El médico.
Este número simboliza soluciones, ayuda y recuperación. En el plano simbólico se asocia a momentos en los que aparece apoyo, asesoramiento o una salida a problemas que preocupaban.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.