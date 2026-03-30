Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 1130 hs

Sorteo n° 29492

1- 6090

2- 4366

3- 6839

4- 4889

5- 7378

6- 9888

7- 7125

8- 6605

9- 7270

10- 1613

11- 4419

12- 3338

13- 9636

14- 6447

15- 1432

16- 5642

17- 5311

18- 3271

19- 2695

20- 5425

EL 90 en el mundo de los sueños es El Miedo



