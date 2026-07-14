Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30hs

Sorteo n° 29907

1- 0856

2- 2003

3- 2740

4- 5382

5- 1428

6- 3504

7- 1565

8- 7795

9- 9900

10- 6747

11- 2494

12- 8982

13- 3159

14- 3554

15- 7588

16- 0546

17- 3071

18- 2696

19- 2333

20- 2365

El 56 en el mundo de los sueño es La Caída



