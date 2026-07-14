Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30hs
Sorteo n° 29907
1- 0856
2- 2003
3- 2740
4- 5382
5- 1428
6- 3504
7- 1565
8- 7795
9- 9900
10- 6747
11- 2494
12- 8982
13- 3159
14- 3554
15- 7588
16- 0546
17- 3071
18- 2696
19- 2333
20- 2365
El 56 en el mundo de los sueño es La Caída
20 C ° ST 18.67 °
14 Julio de 2026 11.46
Matutina 11.30hs
Sorteo n° 29907
1- 0856
2- 2003
3- 2740
4- 5382
5- 1428
6- 3504
7- 1565
8- 7795
9- 9900
10- 6747
11- 2494
12- 8982
13- 3159
14- 3554
15- 7588
16- 0546
17- 3071
18- 2696
19- 2333
20- 2365
El 56 en el mundo de los sueño es La Caída