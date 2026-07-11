Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde hoy vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

La Selección argentina enfrenta este sábado 11 de julio a Suiza, en el Arrowhead Stadium de Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo a todo o nada que definirá quién sigue en carrera por el título.

El ganador de este cruce se medirá en la próxima instancia con el vencedor del partido entre Inglaterra y Noruega. Pero, ¿qué pasa si Argentina gana, empata o pierde ante Suiza? Estos son todos los escenarios posibles.

Si Argentina gana: pase directo a semifinal

En caso de que la Selección argentina se imponga sobre Suiza en los 90 minutos, asegurará su clasificación a la semifinal del Mundial 2026. Allí, el rival saldrá del duelo entre Inglaterra y Noruega.

Si hay empate: tiempo suplementario y penales

Al tratarse de una serie eliminatoria, el empate en el tiempo reglamentario no define al clasificado. Si el partido termina igualado tras los 90 minutos, se jugarán 30 minutos de tiempo suplementario, divididos en dos períodos de 15 minutos.

Si la igualdad persiste después del alargue, el pase a cuartos se resolverá mediante una tanda de penales.

Si Argentina pierde: eliminación y despedida del Mundial

Si el equipo de Scaloni cae ante Suiza, quedará automáticamente eliminado de la Copa del Mundo 2026. En ese caso, serán los suizos quienes avancen a la siguiente ronda.

Cómo se define un partido de cuartos de final en el Mundial

A diferencia de la fase de grupos, en los cuartos de final no existe la posibilidad de empate. El reglamento establece que si hay un ganador en los 90 minutos, ese equipo avanza. Si empatan, se juega tiempo suplementario y, de ser necesario, penales para definir al clasificado.