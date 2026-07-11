Catamarca: robaron en la vivienda de un familiar de la ministra de la Corte de Justicia

Un hecho de inseguridad tuvo como víctima a Dante Nieva, actual director de Aguas de Catamarca y pareja de la ministra de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti.

La denuncia fue radicada durante la mañana de este sábado luego de que desconocidos ingresaran a una vivienda que se encuentra en remodelación, ubicada sobre avenida Manuel Navarro al 2500.

Según consta en la presentación, los delincuentes sustrajeron una bicicleta marca Sars, de color negro, rodado 29, y una motoguadaña.

Tras la denuncia, trabajó en el lugar personal de la Comisaría Segunda, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Judicial N° 2, que inició la investigación para identificar a los responsables del robo.

Robo en el Club Los Amigos

En otro procedimiento, Marcos Alejandro Ramírez, encargado del Club Los Amigos, denunció el robo de cables pertenecientes a un equipo de aire acondicionado.

El hecho ocurrió en la institución ubicada en la esquina de Abel Delgado y Ocho de Diciembre, donde intervino la Unidad Judicial N° 4.