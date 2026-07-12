Trágico incendio en El Alto: hay un muerto y una persona herida

La madrugada de este domingo se inició con una tragedia en el departamento El Alto, donde un violento incendio consumió un inmueble y dejó como saldo una persona fallecida y otra con heridas de diversa consideración. El dramático episodio movilizó a las fuerzas de seguridad, brigadistas y vecinos de la zona, quienes desplegaron un intenso operativo para intentar controlar las llamas y rescatar a quienes se encontraban en el interior de la vivienda afectada.

El fuego avanzó con rapidez sobre la estructura del inmueble, generando una situación de extrema complejidad para quienes trabajaban en el lugar. En medio del siniestro, los equipos de emergencia realizaron denodados esfuerzos para sofocar el incendio e ingresar al habitáculo, con el objetivo de asistir a las personas atrapadas.

Un operativo en medio del incendio

Las tareas de rescate se desarrollaron en un escenario de dificultad debido a la intensidad del fuego. Mientras las dotaciones combatían las llamas, brigadistas lograron rescatar a una de las personas que se encontraba afectada por el incendio antes de que la estructura fuera consumida por completo.

Sin embargo, pese al importante despliegue realizado durante la emergencia, las autoridades confirmaron posteriormente el hallazgo de una persona sin vida en el interior del inmueble. El fallecimiento se produjo a pesar de los esfuerzos realizados para acceder al lugar y controlar el foco ígneo.

La confirmación del deceso conmocionó a la comunidad de El Alto, donde el episodio tuvo lugar durante las primeras horas del domingo.

La persona rescatada permanece internada

La segunda persona involucrada en el incendio logró ser extraída con vida por los brigadistas que participaron del operativo de emergencia. Tras ser rescatada, fue estabilizada en el lugar por los equipos de asistencia y posteriormente trasladada de urgencia en ambulancia hacia el hospital local.

De acuerdo con las fuentes médicas, el paciente permanece internado bajo observación en el nosocomio, donde recibió atención inmediata por las lesiones sufridas durante el incendio.

La investigación

Una vez controlada la emergencia y concluido el operativo inicial, intervino la Fiscalía de Instrucción en turno, que dispuso el resguardo perimetral del lugar donde ocurrió el incendio. La medida tuvo como finalidad preservar la escena para permitir el desarrollo de las pericias correspondientes, que buscarán establecer con precisión cómo se originó el foco ígneo.

Los especialistas comenzaron a trabajar sobre el inmueble afectado con el propósito de determinar de forma fehaciente las causas mecánicas o accidentales que desencadenaron el incendio.

La investigación apunta a reconstruir las circunstancias que derivaron en el siniestro y esclarecer el origen del fuego que terminó provocando la muerte de un vecino de la localidad.

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