Pronóstico en Catamarca: cómo estará el tiempo los próximos días

El pronóstico del tiempo para la Capital catamarqueña anticipa un sábado con condiciones atmosféricas estables, aunque con presencia de nubosidad. El cielo estará parcialmente nublado durante la jornada, mientras que las temperaturas se mantendrán dentro de un rango moderado para la época.

La temperatura mínima rondará los 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C, configurando una amplitud térmica marcada entre el comienzo y el desarrollo del día.

En cuanto al comportamiento del viento, se espera que sople de manera leve desde el sur, con una velocidad estimada de hasta 25 km/h. La previsión indica además que no se registrarán lluvias, con una precipitación estimada de 0 mm.

Los principales datos previstos para esta jornada son:

Estado del cielo: parcialmente nublado.

parcialmente nublado. Temperatura mínima: 10°C.

10°C. Temperatura máxima: 20°C.

20°C. Viento: leve desde el sur a 25 km/h.

leve desde el sur a 25 km/h. Precipitación estimada: 0 mm.

Domingo 12/07: continúa la nubosidad con mayor presencia del viento

Para el domingo, el panorama mantendrá algunas características similares, aunque con un incremento en la intensidad del viento. El cielo continuará parcialmente nublado, mientras que las temperaturas mostrarán un leve descenso respecto al sábado.

La mínima prevista será de 11°C y la máxima llegará a 17°C, con una jornada que se presentará algo más fresca en comparación con el día anterior.

El viento tendrá un rol destacado en las condiciones meteorológicas. Se espera que sea algo ventoso, con ráfagas provenientes del norte que se ubicarán entre los 20 y 35 km/h.

Al igual que el sábado, no se prevén precipitaciones. La estimación indica nuevamente 0 mm de lluvia.

Los valores destacados para el domingo son:

Estado del cielo: parcialmente nublado.

parcialmente nublado. Temperatura mínima: 11°C.

11°C. Temperatura máxima: 17°C.

17°C. Viento: ráfagas desde el norte entre 20-35 km/h.

ráfagas desde el norte entre 20-35 km/h. Precipitación estimada: 0 mm.

Lunes 13/07: cielo despejado y continuidad del viento norte

El inicio de la semana estará marcado por un cambio en las condiciones del cielo. Para el lunes se espera una jornada con cielo despejado, aunque continuará la presencia del viento norte, que seguirá acompañando el desarrollo del día.

Las ráfagas se ubicarán entre los 20 y 40 km/h, siendo esta la jornada con mayor intensidad de viento dentro del período detallado.

En materia térmica, las temperaturas volverán a ubicarse en valores similares a los del sábado. La mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C.

El pronóstico mantiene la ausencia de lluvias, con una precipitación estimada de 0 mm.

Los puntos principales del lunes son:

Estado del cielo: despejado.

despejado. Temperatura mínima: 10°C.

10°C. Temperatura máxima: 20°C.

20°C. Viento: norte con ráfagas entre 20-40 km/h.

norte con ráfagas entre 20-40 km/h. Precipitación estimada: 0 mm.

Una semana con cambio de tendencia hacia temperaturas cálidas

Más allá del comportamiento previsto para sábado, domingo y lunes, el pronóstico incorpora una perspectiva para los días posteriores. Desde el miércoles hasta el sábado se espera un período con temperaturas cálidas para la época del año.

Durante ese tramo, las temperaturas máximas superarán los 25°C y podrían acercarse a los 30°C entre el viernes, coincidiendo con el inicio de la Fiesta del Poncho, y el sábado.

Este cambio en las temperaturas marca una evolución dentro del período pronosticado, pasando de jornadas con máximas de entre 17°C y 20°C durante el fin de semana y el comienzo de la semana, hacia un escenario de mayor calidez hacia mediados de la semana.

El panorama general para la Capital catamarqueña queda definido por tres elementos principales: ausencia de precipitaciones durante todo el período informado, variaciones en la intensidad del viento y un ascenso térmico destacado hacia el cierre de la semana.