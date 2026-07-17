Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29922
1- 2296
2- 3312
3- 3522
4- 9565
5- 1272
6- 6013
7- 7402
8- 9638
9- 7098
10- 4511
11- 9542
12- 0551
13- 3826
14- 0843
15- 8299
16- 2785
17- 3840
18- 6541
19- 5516
20- 0932
El 96 en el mundo de los sueños es El Marido
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17 Julio de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29922
1- 2296
2- 3312
3- 3522
4- 9565
5- 1272
6- 6013
7- 7402
8- 9638
9- 7098
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