Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29922

1- 2296

2- 3312

3- 3522

4- 9565

5- 1272

6- 6013

7- 7402

8- 9638

9- 7098

10- 4511

11- 9542

12- 0551

13- 3826

14- 0843

15- 8299

16- 2785

17- 3840

18- 6541

19- 5516

20- 0932

El 96 en el mundo de los sueños es El Marido

