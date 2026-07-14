Las predicciones de las IA para la final del Mundial 2026: Argentina y Francia entre los favoritos

Con el Mundial 2026 transitando su instancia decisiva, el interés por conocer quiénes serán los finalistas del certamen ya no se limita a los análisis de especialistas deportivos o a las proyecciones de las casas de apuestas. En este escenario también comenzaron a ganar protagonismo las inteligencias artificiales, que elaboran estimaciones a partir del procesamiento de grandes volúmenes de información vinculada con el rendimiento de los equipos.

Las principales plataformas de IA analizan estadísticas, antecedentes, desempeño colectivo y el contexto de cada selección para construir escenarios probables sobre el desarrollo de la competencia. En ese marco, la Agencia Noticias Argentinas realizó un relevamiento de las respuestas generadas por cinco de los modelos más populares con relación a las semifinales del campeonato.

Aunque todos los sistemas coinciden en aclarar que ninguna inteligencia artificial puede anticipar con certeza el resultado de un partido de fútbol, sostienen que sí es posible estimar probabilidades sobre la base de la información disponible.

Las respuestas obtenidas muestran coincidencias importantes respecto de los seleccionados que llegan mejor posicionados a esta etapa del torneo y, especialmente, ubican a Argentina entre los principales candidatos a disputar la final.

ChatGPT ubica a Argentina y Francia como favoritos

Entre los modelos consultados, ChatGPT considera que la Selección Argentina llega a las semifinales con una leve ventaja gracias a la solidez que mostró a lo largo del Mundial.

Al mismo tiempo, señala que Francia dispone de una de las plantillas más completas del campeonato, lo que también la convierte en una de las principales aspirantes al título.

La proyección elaborada por este modelo ubica a Argentina y Francia disputando la final, aunque advierte que la diferencia entre los cuatro semifinalistas es muy reducida y que cualquier detalle dentro del desarrollo de los partidos puede modificar el desenlace. De acuerdo con ese análisis, el equilibrio existente entre los equipos hace que ningún resultado pueda considerarse asegurado.

Gemini también proyecta una final entre potencias

La inteligencia artificial Gemini, desarrollada por Google, presenta un diagnóstico similar respecto del panorama competitivo. Su análisis sostiene que las selecciones con mayor equilibrio colectivo y mayor profundidad de plantel reúnen las mejores condiciones para avanzar hacia el partido decisivo.

En ese escenario, Gemini también sitúa a Argentina entre las candidatas de mayor peso para alcanzar la final del Mundial, dentro de un grupo integrado por las selecciones consideradas históricamente como potencias del fútbol internacional.

La coincidencia entre ambos modelos refuerza la idea de que el rendimiento colectivo adquiere un papel central en las instancias definitorias del torneo.

Claude destaca el funcionamiento del equipo

La inteligencia artificial Claude centra su evaluación en otro aspecto del juego. Según este modelo, durante las semifinales tendrá mayor influencia el funcionamiento colectivo que el desempeño individual de las figuras.

El sistema considera que la capacidad de adaptación táctica de cada selección será determinante en partidos que aparecen como extremadamente equilibrados. De acuerdo con su proyección, las diferencias entre los semifinalistas serían mínimas, por lo que los encuentros podrían resolverse recién durante el tiempo suplementario o incluso mediante la definición por penales.

Este análisis pone el foco en la organización táctica y en la respuesta de los equipos frente a distintos escenarios de juego.

Grok prevé cruces muy parejos

Por su parte, Grok, la inteligencia artificial desarrollada por xAI, también identifica un escenario de gran equilibrio entre las selecciones que permanecen en competencia.

Su evaluación sostiene que las semifinales presentan diferencias muy pequeñas entre los equipos y que los detalles terminarán siendo decisivos. En ese sentido, el modelo considera que la eficacia en las áreas y la incidencia de los cambios realizados durante el segundo tiempo podrían definir cuáles serán los seleccionados que accedan a la final.

El análisis vuelve a remarcar que el margen entre los candidatos es reducido y que los partidos podrían definirse por situaciones puntuales.

Copilot resalta el valor de la experiencia

La inteligencia artificial Copilot, desarrollada por Microsoft, incorpora otro elemento al análisis de las semifinales. Según este modelo, la experiencia de los futbolistas en partidos decisivos representa un factor de gran importancia en este tipo de competencias.

El sistema sostiene que las selecciones con mayor recorrido en los Mundiales llegan a esta instancia con una pequeña ventaja psicológica, producto del conocimiento acumulado en encuentros de alta exigencia. Desde esa perspectiva, la experiencia internacional aparece como un recurso que puede influir en el desarrollo de partidos caracterizados por la paridad entre los equipos.

Coincidencias y diferencias entre los modelos

Aunque cada inteligencia artificial analiza variables distintas, las conclusiones presentan varios puntos en común. Las cinco plataformas coinciden en que el margen entre los semifinalistas es reducido y que los partidos podrían definirse por pequeños detalles.

También consideran que aspectos como la solidez colectiva, la profundidad del plantel, la adaptación táctica, la eficacia en las áreas y la experiencia en instancias decisivas pueden resultar determinantes para definir a los finalistas.

En ese contexto, Argentina aparece de manera reiterada entre las selecciones con mayores posibilidades de avanzar hacia el encuentro decisivo, mientras que Francia también figura como una de las principales favoritas en las proyecciones realizadas por los distintos modelos.