Otorgarán un bono extraordinario de $100 mil para empleados públicos y municipales

Como sucede desde hace algunos años en la antesala del inicio de una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, volvió a instalarse la expectativa en torno a la posibilidad de que el Gobierno de Catamarca otorgue una ayuda económica extraordinaria destinada a los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

La duda fue despejada este mismo jueves, primero cuando el primer mandatario provincial mantuvo contacto con los medios en Casa de Gobierno y luego esto fue confirmado oficialmente. Según lo comunicado, la medida es impulsada para "acompañar el poder adquisitivo de los trabajadores" frente al contexto económico actual. Y es así que el Gobierno de Catamarca ratificó el otorgamiento de un bono extraordinario de 100.000 pesos, que será abonado por única vez a los empleados públicos provinciales y municipales.

El anuncio fue realizado por el gobernador Raúl Jalil, quien oficializó una decisión que busca brindar un respaldo económico a los trabajadores estatales en un escenario signado por la situación económica vigente. La medida representa un esfuerzo adicional de la Provincia y se orienta a fortalecer los ingresos de quienes desempeñan funciones en el ámbito público.

Con esta decisión, el Ejecutivo provincial estableció el pago de una suma fija extraordinaria que será percibida por los trabajadores alcanzados en una única oportunidad y que tendrá fecha de acreditación definida para los próximos días.

Quiénes serán alcanzados por el beneficio

El bono extraordinario tendrá un amplio alcance dentro del sector público provincial. Según informó el Gobierno, el beneficio comprenderá a todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial, incorporando a distintos organismos y sectores que integran la estructura estatal.

Entre los beneficiarios se encuentran:

Empleados de la Administración Pública Provincial.

Docentes de gestión pública.

Docentes de gestión privada, con tope de un cargo.

Efectivos de las fuerzas de seguridad.

Personal del Servicio Penitenciario.

Personal de Salud

Empleados municipales de planta permanente de los 36 municipios de la provincia.

De esta manera, la medida no solamente alcanza a la administración central, sino que también incluye a sectores específicos del sistema educativo, las fuerzas de seguridad, el Servicio Penitenciario y a los trabajadores municipales de planta permanente en la totalidad de los municipios catamarqueños.

Fecha prevista para el pago

El Gobierno provincial confirmó además cuándo será efectivizado el beneficio económico. De acuerdo con lo anunciado, el bono extraordinario de 100.000 pesos será acreditado el próximo martes 21 de julio, oportunidad en la que los trabajadores alcanzados por la medida recibirán el pago correspondiente.

La confirmación de la fecha brinda certeza sobre el cronograma de acreditación del beneficio, que será percibido por única vez conforme a lo dispuesto por el Ejecutivo provincial.

Una medida para fortalecer los ingresos

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la decisión responde a la necesidad de implementar herramientas que permitan acompañar el ingreso de los trabajadores frente al contexto económico actual.

Según señalaron oficialmente, el objetivo principal de la medida es fortalecer el ingreso de las familias catamarqueñas y contribuir a aliviar el impacto que genera la situación económica sobre el poder de compra de los salarios. En ese sentido, el Gobierno sostuvo que el bono constituye un esfuerzo adicional de la Provincia, orientado a sostener el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores estatales y acompañar a las familias catamarqueñas mediante una asistencia económica extraordinaria.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil y contó con el acompañamiento de integrantes del gabinete provincial y representantes de gobiernos municipales. Junto al mandatario estuvieron presentes el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; el vicegobernador Rubén Dusso; y el intendente de Pomán, Francisco Gordillo.

En representación de la Municipalidad de la Capital participaron el secretario de Gobierno, Mariano Rosales, y la secretaria de Hacienda, Gisella Monjes, además de otras autoridades que acompañaron la presentación de la medida.

Con este anuncio, el Gobierno de Catamarca oficializó el otorgamiento del bono extraordinario de 100.000 pesos, que alcanzará a trabajadores de la Administración Pública Provincial y a empleados municipales de planta permanente de los 36 municipios de la provincia. La acreditación del beneficio quedó fijada para el martes 21 de julio, en el marco de una política que, según el Ejecutivo, busca fortalecer los ingresos familiares y sostener el poder adquisitivo de los salarios frente al contexto económico actual.

Previo a esto, el primer mandatario provincial había adelantado que la medida estaba siendo analizada.

La decisión, en la antesala de la Fiesta del Poncho

La definición adquiere especial relevancia debido al momento en que se produce. La expectativa por una ayuda extraordinaria coincide con la inminencia del inicio de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la celebración más importante del calendario cultural catamarqueño.

De acuerdo con lo previsto, la fiesta dará comienzo este viernes 17 de julio, por lo que las próximas horas serán determinantes para conocer si finalmente el Gobierno provincial oficializa el otorgamiento del beneficio económico para los trabajadores estatales.

Por el momento, la única confirmación oficial es que el Ejecutivo provincial continúa analizando la posibilidad de otorgar una ayuda extraordinaria a los empleados públicos y que esa evaluación también contempla la situación de los municipios. En consecuencia, será necesario esperar la comunicación oficial para conocer si la medida se concreta y cuáles serán sus condiciones definitivas.