La 55º Fiesta del Poncho abre sus puertas y ya confirmó el horario de la inauguración

Después de meses de intensos preparativos, trabajos de remodelación y organización, la 55ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho abrirá oficialmente sus puertas este viernes 17 de julio y se extenderá hasta el domingo 26 de julio, consolidándose una vez más como el principal encuentro cultural de Catamarca.

Durante diez días, el Predio Ferial Catamarca será el escenario donde confluirán las expresiones más representativas de la identidad provincial, en una propuesta que reunirá artesanía, diseño, música, turismo, gastronomía y producción regional. La fiesta también volverá a recibir a turistas provenientes de distintos puntos del país que llegarán para participar de uno de los eventos más importantes del calendario cultural argentino.

El acto inaugural comenzará a las 11 horas con la presentación de "Urdiendo el Tiempo", una puesta artística integral de música y danza que reunirá a bailarines y músicos catamarqueños bajo la dirección coreográfica de Víctor Aybar y la dirección musical de Luis Bazán. La propuesta será el primer gran espectáculo de una programación que luego continuará en los cinco escenarios distribuidos dentro del predio.

Del acto participarán autoridades provinciales encabezadas por el gobernador Raúl Jalil y la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, quienes dejarán formalmente inaugurada la edición 2026 antes de habilitar la apertura de los distintos espacios de exposición.

La artesanía como corazón de la fiesta

Como ocurre en cada edición, la artesanía ocupará un lugar central dentro de la Fiesta del Poncho. Artesanos provenientes de todas las provincias argentinas, con una destacada participación de expositores catamarqueños, ya instalaron sus espacios en los pabellones Peregrina Zárate y Aldacira Flores, donde se concentrarán las expresiones artesanales tradicionales y contemporáneas.

Durante todas las tardes, ambos pabellones ofrecerán demostraciones de técnicas artesanales a cargo de maestros de la Escuela Provincial de Artesanías y de la Escuela Pública de Orfebrería, instituciones de formación gratuita que funcionan en Catamarca con el objetivo de fortalecer la tradición artesanal de la provincia.

Poncho Diseño y un Mercado Cultural ampliado

Uno de los espacios que tendrá especial protagonismo será Poncho Diseño, que este año celebra su primera década dentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El sector reunirá el trabajo de más de 30 diseñadores del país, quienes presentarán propuestas innovadoras con sello de autor, consolidando un espacio dedicado al diseño como una de las expresiones contemporáneas de la creatividad. También crecerá el Mercado Cultural, que amplía su superficie en el sector sudeste del Predio Ferial con amplios espacios destinados a exposición y feria. El lugar contará además con un escenario al aire libre donde todas las tardes se desarrollarán propuestas artísticas gratuitas.

En el centro del Mercado Cultural volverá a instalarse el tradicional Patio Cervecero, concebido como punto de encuentro para la producción de cerveza artesanal de la provincia.

Producción regional y promoción turística

La oferta de la Fiesta del Poncho también incluirá distintos sectores dedicados a la producción regional y al emprendimiento. Entre ellos se destacan:

Salón de Productos Regionales , con dulces, confituras, licores, aguardientes y especias.

, con dulces, confituras, licores, aguardientes y especias. Pabellón de Bodegas y Delicatessen , con vinos de altura, aceitunas y aceites de producción local.

, con vinos de altura, aceitunas y aceites de producción local. Sectores de Manualidades y Comercial, donde emprendedores ofrecerán productos de factura artesanal.

En el Pabellón de Turismo, la edición 2026 reunirá a 24 municipios de Catamarca, que presentarán sus paisajes, gastronomía, tradiciones, cultura y experiencias turísticas.

A esta propuesta se incorpora el Paseo Federal, que contará con la presencia promocional de más de 15 destinos de distintas provincias argentinas.

Cinco escenarios para una programación diversa

La programación artística se distribuirá este año en cinco escenarios. El Escenario Mayor ofrecerá seis noches de espectáculos con la participación de:

Pimpinela.

Los Tekis.

Soledad.

Karina.

Cazzu.

Lázaro Caballero.

Fito Páez.

Por su parte, el Poncho Sunset, programado para el lunes 20 de julio en el Estadio Bicentenario, contará con las actuaciones de:

Los Herrera.

Abel Pintos.

La LBC y Euge Quevedo.

Las entradas para ambos escenarios podrán adquirirse a través de universotickets.com y en las boleterías del Estadio Bicentenario, habilitadas del 17 al 26 de julio, entre las 14 y las 22 horas.

El escenario de El Patio, de acceso libre y gratuito, convocará durante las tardes con propuestas para toda la familia y una programación que alternará jornadas dedicadas al folklore, el rock, la cumbia y el cuarteto. Entre los artistas anunciados figuran:

Christian Herrera.

El Polaco.

Sabroso.

Cruzando el Charco.

Orellana Lucca.

Juan Fuentes.

Candu Domínguez y G Sony.

Sele Vera.

Dúo Coplanacu.

La Konga.

Chaqueño Palavecino.

La programación se completará con el Escenario del Mercado Cultural, destinado a artistas catamarqueños de distintos géneros, y el Escenario del Pabellón de Turismo, donde habrá propuestas artísticas, experiencias gastronómicas y presentaciones de destinos turísticos.

Horarios de funcionamiento

La organización difundió los horarios previstos para los distintos espacios de la fiesta:

Sectores de exposición: de 14 a 23 horas .

de . Escenario de El Patio: de 14 a 21 horas .

de . Escenario Mayor: desde las 21 horas . Apertura de puertas a las 20 horas .

desde las . Apertura de puertas a las . Escenario del Pabellón de Turismo: desde las 15 horas .

desde las . Escenario del Mercado Cultural: desde las 16 horas .

desde las . Sectores gastronómicos (restaurantes, ranchos, food trucks y Patio Cervecero): de 12 a 3 de la madrugada .

de . Poncho Sunset: apertura de puertas a las 16 horas .

apertura de puertas a las . Museo de la Fiesta del Poncho: de 14 a 22 horas.

Tres accesos para facilitar la circulación

Con el objetivo de mejorar la seguridad y facilitar el desplazamiento de los cientos de miles de visitantes que concurren diariamente al Predio Ferial, se dispusieron tres accesos peatonales.

El Acceso por Caminería Central presenta como principal novedad la peatonalización del frente del Predio Ferial. Durante los días de la fiesta permanecerá cerrada al tránsito vehicular la avenida Autonomía de Catamarca, entre la rotonda de Punto Giro y la ubicada frente a la Escuela de Mountain Bike. El corte se implementará diariamente entre las 12 y las 3 de la madrugada, generando un amplio corredor peatonal.

El Acceso por El Patio (Portón 2), ubicado sobre la avenida Fiesta del Poncho, permitirá ingresar directamente a ese sector. En las inmediaciones funcionará una parada de taxis y remises y un espacio de estacionamiento destinado a personas con discapacidad.

Finalmente, el Acceso por el Mercado Cultural (Portón 4) estará habilitado sobre la avenida Padre Sonzini, conectando directamente con ese sector y con la caminería central. Sobre esa avenida también se ubicarán las paradas de colectivos de todas las líneas que recorren el Valle Central, las cuales contarán con recorridos especiales durante los días de la fiesta para facilitar el acceso del público al Predio Ferial.

Con esta programación, la 55ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho iniciará una nueva edición en la que la cultura, la artesanía, el diseño, el turismo, la gastronomía y la música volverán a reunirse en un mismo espacio para celebrar la identidad catamarqueña y recibir a miles de visitantes durante diez jornadas de actividades.