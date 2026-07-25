Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 2 9 9 5 7
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Número ganador: 75
Significado en los sueños:
75 - Los besos
Los besos simbolizan afecto, reconciliación y vínculos que se fortalecen. En la interpretación de los sueños suelen anunciar encuentros agradables, demostraciones de cariño o la posibilidad de resolver diferencias con personas cercanas. También representan armonía, alegría y buenas noticias en el plano sentimental o familiar.