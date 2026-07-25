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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 25 de julio de 2026.

25 Julio de 2026 12.01

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 2 9 9 5 7

  1. 5275
  2. 1725
  3. 3158
  4. 5409
  5. 1351
  6. 4606
  7. 8418
  8. 7880
  9. 4891
  10. 3295
  11. 8781
  12. 0985
  13. 5115
  14. 1821
  15. 2540
  16. 2135
  17. 2121
  18. 4025
  19. 8156
  20. 8521

Número ganador: 75

Significado en los sueños:
75 - Los besos

Los besos simbolizan afecto, reconciliación y vínculos que se fortalecen. En la interpretación de los sueños suelen anunciar encuentros agradables, demostraciones de cariño o la posibilidad de resolver diferencias con personas cercanas. También representan armonía, alegría y buenas noticias en el plano sentimental o familiar.

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