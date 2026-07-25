Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 2 9 9 5 7

5275 1725 3158 5409 1351 4606 8418 7880 4891 3295 8781 0985 5115 1821 2540 2135 2121 4025 8156 8521

Número ganador: 75

Significado en los sueños:

75 - Los besos

Los besos simbolizan afecto, reconciliación y vínculos que se fortalecen. En la interpretación de los sueños suelen anunciar encuentros agradables, demostraciones de cariño o la posibilidad de resolver diferencias con personas cercanas. También representan armonía, alegría y buenas noticias en el plano sentimental o familiar.