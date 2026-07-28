Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29967
1- 8332
2- 3658
3- 6811
4- 0612
5- 0634
6- 0631
7- 6337
8- 4879
9- 0435
10- 1437
11- 7929
12- 6495
13- 6894
14- 8356
15- 9391
16- 8792
17- 7055
18- 6711
19- 1878
20- 1192
El 32 en el mundo de los sueños es El Dinero
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28 Julio de 2026 11.55
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5- 0634
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