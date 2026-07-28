Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29967

1- 8332

2- 3658

3- 6811

4- 0612

5- 0634

6- 0631

7- 6337

8- 4879

9- 0435

10- 1437

11- 7929

12- 6495

13- 6894

14- 8356

15- 9391

16- 8792

17- 7055

18- 6711

19- 1878

20- 1192

El 32 en el mundo de los sueños es El Dinero

