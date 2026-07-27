Augusto Filippín se encuentra grave tras sufrir un violento choque en su motocicleta

Un grave siniestro vial se registró este lunes alrededor del mediodía en la intersección de avenida Choya y calle Nicaragua, donde un motociclista sufrió heridas de extrema gravedad tras protagonizar un accidente y debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista.

La víctima fue identificada como Nahuel Augusto Filippín, un abogado de 38 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Honda Elite 125 cc de color negro al momento del hecho.

De acuerdo con la información oficial, el accidente ocurrió aproximadamente a las 12:15. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y terminó impactando contra un árbol. La violencia del choque le provocó heridas de extrema gravedad.

Tras el siniestro, Filippín fue asistido y trasladado inconsciente al Hospital San Juan Bautista, donde permanece internado y bajo atención médica, con pronóstico reservado.

El accidente

La reconstrucción de lo ocurrido todavía se encuentra en etapa de investigación. Según el informe policial, el motociclista habría perdido el control de la motocicleta antes de impactar contra un árbol.

Sin embargo, fuentes consultadas por este medio aportaron otra versión sobre la secuencia del accidente. De acuerdo con esa información, el siniestro se habría producido luego de que un automóvil se cruzara en el camino de Filippín.

Siempre según esa versión, el motociclista habría intentado esquivar al vehículo. En esa maniobra habría perdido el control de la motocicleta y posteriormente impactado contra un poste. Las diferencias entre ambas versiones forman parte de los elementos que deberán ser analizados para establecer con precisión cómo se produjo el hecho y cuál fue la secuencia que derivó en el violento impacto.

Actuaciones judiciales

Luego del accidente, trabajó en el lugar personal de la División Accidentología, que llevó adelante las pericias correspondientes con el objetivo de determinar la mecánica del siniestro. La intervención de los especialistas resulta central para reconstruir las circunstancias en las que se produjo el accidente y establecer los factores que derivaron en la pérdida de control del rodado y el posterior impacto.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Judicial N° 7, organismo que interviene en la investigación del hecho.

Mientras avanzan las pericias y se procura establecer con precisión la secuencia del siniestro, la atención permanece centrada en el estado de salud de Nahuel Augusto Filippín, quien fue trasladado inconsciente al Hospital San Juan Bautista y continúa internado con pronóstico reservado.

La investigación deberá determinar finalmente cómo se produjo el accidente y cuál fue la participación de los vehículos involucrados, mientras el motociclista permanece internado en estado grave.