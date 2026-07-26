Así va a estar el clima en Catamarca en el final de El Poncho

Catamarca se prepara para dar cierre a la fiesta mayor de los catamarqueños y en el día antes de la vuelta a clases y por ende, al final de las vacaciones de invierno, las condiciones climáticas van a estar estables, temperaturas agradables pero con presencia del Innombrable. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día tendrá una máxima de 20 grados.

Mañanita algo nublada

Luego de una madrugada con cielo parcialmente nublado y ya con viento soplando desde el Norte, durante la mañana, se mantendrá la poca nubosidad y las chances de solcito. La temperatura descenderá hasta los 6 grados, que será la marca más baja prevista para el domingo.

El Innombrable mantendrá su dirección predominante desde el Norte con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

La tarde con máxima y ráfagas más intensas

El cambio más significativo dentro de la jornada se producirá durante la tarde, cuando la temperatura alcance los 25 grados, la máxima prevista para este domingo. El cielo estará algo nublado, mientras que el viento del Norte incrementará su intensidad y alcanzará velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Además, para este período se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h, lo que convierte a la tarde en el momento de mayor intensidad del viento durante la jornada. Así, mientras la temperatura alcanzará su punto máximo, también se registrará el comportamiento más intenso del viento previsto para el domingo.

La noche, más fresca

Durante la noche, el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado. La temperatura descenderá hasta los 17 grados, en tanto que el viento continuará soplando desde la misma dirección, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

De esta manera, el cierre de la jornada mantendrá las características generales anticipadas para Catamarca: nubosidad parcial, ausencia de precipitaciones y viento del norte, aunque con una intensidad menor a la prevista para la tarde.

