Fiesta del Poncho 2026: la programación de este sábado 25 de julio

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continúa desarrollando su tramo final con una intensa agenda de actividades que tendrá como eje una variada programación distribuida en los diferentes espacios del Predio Ferial Catamarca. El sábado 25 de julio, el público podrá disfrutar de una propuesta que combina música, danza, gastronomía, turismo y producciones audiovisuales, consolidando una oferta cultural pensada para distintos públicos.
Entre los principales atractivos de la jornada sobresalen las presentaciones de Jorge Rojas, Carafea y Lázaro Caballero en el Escenario Mayor, mientras que El Patio, que iniciará sus actividades desde las 15 horas, tendrá como cierre un espectáculo de cuarteto a cargo de La Konga.
Escenario Mayor: una noche de folklore, música y artistas destacados
Desde las 21 horas, el Escenario Mayor ofrecerá una programación integrada por artistas, academias y ballets que representarán distintas expresiones de la música y la danza.
La grilla prevista para la noche incluye:
- Ballet Folclórico Estable Municipal
- Deby Gianoglio
- Academia de Danzas Folklóricas Semblanzas
- Las Voces del Viento
- Luz Segura
- Jorge Rojas
- Los Hermanos Rodríguez
- Carafea
- Lázaro Caballero
La presencia de estas propuestas conforma una programación que combina agrupaciones de danza, intérpretes y reconocidos artistas, en una de las noches centrales del último fin de semana de la fiesta.
El Patio: música, danza y un cierre a puro cuarteto
Desde las 15 horas, El Patio desplegará una programación continua que reunirá distintas expresiones artísticas y musicales.
Durante la jornada subirán al escenario:
- Escuela Municipal de Danza Viracocha
- B de Band
- Compañía de Mujeres Senderos
- Los Hijos de Harri
- Zafiros Crew
- Shirleys Band
- Sendero
- Delegación Departamental Tinogasta
- Sapitos For Ever
- La Konga
El cierre estará a cargo de La Konga, que pondrá el broche final con un espectáculo centrado en el cuarteto.
Mercado Cultural: una propuesta artística desde la tarde
El Mercado Cultural, con actividades previstas desde las 16 horas, ofrecerá una programación integrada por músicos, agrupaciones de danza y propuestas artísticas.
Participarán:
- Diego Ávila
- Luz Delgado
- El Ballet Juntos
- Mariángeles
- Rocky Costa
- Gold Stars
- Flor de Lima
- DJ Set
- Jomaray
- Darío Mercado
- Ileana Martínez
La programación se suma a la oferta cultural del predio con una agenda que se extenderá durante toda la tarde.
Turismo, gastronomía y presentaciones institucionales en el Pabellón de Turismo
El Pabellón de Turismo comenzará sus actividades desde las 15 horas, integrando propuestas institucionales, presentaciones turísticas, expresiones artísticas y experiencias vinculadas a la gastronomía.
La programación contempla:
- Raíces Ambateñas
- Catamarca Bureau - Presentación institucional
- JSC Mining - Masterclass gastronómica
- Diego Pérez
- UTHGRA - El Poncho en un cóctel
- Ballet Folklórico Intercultural Aremai
- Las Juntas: presentación de membrillar junteño y Sierra Silleta Trail
- Rafa Toledo
- Camerata Les Musicantes
- Fiambalá - Turismo natural
- Beto Barrionuevo
- Los Viajeros
La propuesta reúne iniciativas relacionadas con el turismo, la gastronomía y la promoción institucional, complementadas con espectáculos musicales y de danza.
Poncho Audiovisual: cine de animación, terror y encuentros con realizadores
El espacio Poncho Audiovisual desarrollará una programación específica dividida en dos bloques horarios.
Ponchito Audiovisual | 15 a 18 horas
- Muestra ANIMA LATINA - Festival de Cine de Animación Latinoamericano.
Terror en el Valle | 19 a 22 horas
La programación incluirá:
- Proyección del corto "Nicasio en la oscuridad", de Diego Yapur.
- Presentación de Coming Soon junto a Bruno Carabajal y equipo.
- Muestra Federal de Cortos de Terror con producciones de los festivales:
- Buenos Aires Rojo Sangre
- Terror Córdoba
- Merlo Sangriento
- Oberá Nocturna
- Nieve Roja
- Charla con productores.
De esta manera, el espacio audiovisual incorpora proyecciones, presentaciones y actividades de intercambio con realizadores dentro de la programación general de la jornada.
Cómo consultar la programación y adquirir entradas
La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho puede consultarse a través de los canales oficiales del evento y del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.
Por su parte, las entradas para las noches del Escenario Mayor se encuentran disponibles online en universotickets.com y también pueden adquirirse en las boleterías del Estadio Bicentenario, que funcionan de 14 a 22 horas durante los diez días de la fiesta.
Con una agenda distribuida en múltiples espacios y una programación que integra música, danza, turismo, gastronomía y producciones audiovisuales, la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho transita su último fin de semana ofreciendo una amplia propuesta cultural para quienes visitan el Predio Ferial Catamarca. La jornada del sábado 25 de julio concentrará algunos de los espectáculos más esperados del evento, con figuras destacadas en el Escenario Mayor y una intensa actividad que se extenderá desde la tarde hasta la noche en cada uno de los espacios que forman parte de la celebración.