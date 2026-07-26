"Me golpeaba mucho": el relato de uno de los hermanos de la nena muerta en Villa Gesell

La investigación por la muerte de Isabella, la niña de dos años que fue encontrada muerta en Villa Gesell, sumó un nuevo y estremecedor testimonio. Lucas Ruiz, de 17 años, uno de los hijos biológicos de Lucía Sosa, madre de la menor, relató en una entrevista con TN el calvario que, según denunció, atravesó durante su infancia.

El adolescente aseguró que sufrió maltratos y cuestionó las decisiones judiciales que, durante años, ordenaron revinculaciones con su madre biológica. Su relato se incorporó al debate público mientras la Justicia continúa investigando las circunstancias de la muerte de Isabella.

"Vuelve a ser una historia que se repite. Nosotros creímos que esto ya había cerrado hace muchos años. Nosotros luchamos mucho por mí y por mis hermanos durante casi diez años. Que aparezca otra vez el caso de esta persona en televisión duele muchísimo", expresó Lucas, de 17 años, durante la entrevista.

Sus palabras reflejaron el impacto que tuvo para él y sus hermanos la reaparición pública del caso y la vinculación de su madre con una investigación por la muerte de la niña.

El episodio que marcó la intervención judicial

Lucas recordó que cuando tenía apenas 21 días ingresó al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata luego de sufrir un paro respiratorio tras una intoxicación. Según relató, aquel episodio marcó el comienzo de una extensa intervención judicial. Con el paso del tiempo, el adolescente terminó viviendo junto a otra familia.

La historia, según su relato, estuvo atravesada durante casi una década por decisiones judiciales y por los intentos de revinculación con su madre biológica. Lucas sostuvo que esas instancias no contemplaron adecuadamente lo que él expresaba cuando era un niño.

El joven aseguró que durante esos encuentros sufrió agresiones físicas y describió el impacto que, según denunció, tuvieron esas situaciones en su infancia. "A mí me golpeaban muchísimo. Sufrí muchísimo con esta persona", afirmó.

La visita cuando tenía tres años

Entre los episodios que recordó, Lucas mencionó una visita que debió realizar cuando tenía tres años. Según contó, fue obligado a asistir a ese encuentro y allí recibió "una de las golpizas más grandes".

El adolescente relató que le tiraban de las orejas con tanta fuerza que sufrió lesiones en una de ellas. Ese episodio quedó incorporado a su relato como uno de los momentos que, según denunció, marcaron su relación con las revinculaciones ordenadas por la Justicia. Durante la entrevista, Lucas insistió en que durante años expresó su rechazo a regresar al lugar donde vivía su madre biológica. Aseguró que intentó que las autoridades escucharan su pedido y comprendieran lo que él sentía.

"Yo pedía por favor salir de esa casa. No quería volver a ese lugar porque era un lugar muy feo, muy oscuro. Yo sabía que si volvía a esa casa hoy en día no estaría acá", aseguró.

"Durante diez años me hicieron las mismas preguntas"

El adolescente cuestionó el funcionamiento del sistema de protección de la niñez y sostuvo que sus expresiones durante la infancia no fueron tenidas en cuenta de manera suficiente. Según su relato, durante diez años fue sometido a preguntas similares y, pese a lo que manifestaba, la decisión terminaba siendo la revinculación.

"Durante diez años me hicieron las mismas preguntas y siempre la decisión era la revinculación", afirmó.

La frase sintetizó uno de los principales cuestionamientos planteados por Lucas: la falta de reconocimiento, según su experiencia, de su rechazo a regresar con su madre biológica. El joven sostuvo que las decisiones judiciales no tuvieron en cuenta lo que él expresaba cuando era chico y reclamó cambios en el sistema judicial.

El pedido de justicia por él y sus hermanos

En otro tramo de la entrevista, Lucas expresó cuál es su principal pedido frente a la situación que atraviesa. "Yo lo que pido en este momento es justicia por mí y por mis hermanos", manifestó.

El adolescente también dirigió un mensaje a otros niños y adolescentes que pudieran atravesar situaciones similares. "Si tienen la posibilidad de que alguien los ayude, que se aferren a esa persona. Siempre hay una luz al final del túnel", dijo.

Sus palabras estuvieron atravesadas por su propia experiencia y por el pedido de que los niños puedan ser escuchados cuando expresan situaciones de maltrato o rechazo a determinados vínculos.

El testimonio también volvió a poner en discusión el rol de las decisiones judiciales en los procesos de revinculación y la necesidad, según lo planteado por el adolescente, de considerar las expresiones de los niños y adolescentes involucrados.

La investigación por la muerte de Isabella

Las declaraciones de Lucas se conocieron mientras la fiscalía continúa investigando la muerte de Isabella, la niña de dos años encontrada muerta en Villa Gesell.

La autopsia determinó que la menor falleció por una asfixia obstructiva que derivó en una hipoxemia y un paro cardíaco. Mientras la investigación judicial avanza para determinar las circunstancias de la muerte de la niña, el testimonio de Lucas Ruiz sumó una nueva dimensión al caso, al recuperar episodios de su propia infancia y cuestionar las revinculaciones que, según afirmó, fueron ordenadas durante años.

El joven de 17 años aseguró que sufrió agresiones físicas, relató que durante su infancia pidió no regresar a la casa de su madre biológica y afirmó que sus pedidos no fueron escuchados como esperaba.

Su historia, según expresó, volvió a aparecer con fuerza a partir de la investigación por la muerte de Isabella. "Vuelve a ser una historia que se repite", dijo, al recordar que él y sus hermanos habían luchado durante casi diez años y que creían que aquella etapa ya había terminado.

Ahora, mientras la fiscalía investiga las circunstancias de la muerte de la niña y analiza los elementos del caso, las declaraciones de Lucas pusieron nuevamente en el centro de la escena el debate sobre los maltratos denunciados, el sistema de protección de la niñez y las decisiones de revinculación adoptadas durante su infancia.