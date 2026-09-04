Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30127

1- 6627

2- 0872

3- 7659

4- 4349

5- 3107

6- 6125

7- 4072

8- 1170

9- 7360

10- 4318

11- 9831

12- 1171

13- 1120

14- 4140

15- 2301

16- 9060

17- 7336

18- 0132

19- 6416

20- 1310

El 27 en el mundo de los sueños es El Peine



