Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30127
1- 6627
2- 0872
3- 7659
4- 4349
5- 3107
6- 6125
7- 4072
8- 1170
9- 7360
10- 4318
11- 9831
12- 1171
13- 1120
14- 4140
15- 2301
16- 9060
17- 7336
18- 0132
19- 6416
20- 1310
El 27 en el mundo de los sueños es El Peine
22 C ° ST 20.82 °
4 Septiembre de 2026 11.48
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2- 0872
3- 7659
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5- 3107
6- 6125
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