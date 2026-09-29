Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30232

1- 3821

2- 7146

3- 8544

4- 0235

5- 1681

6- 7349

7- 4875

8- 0038

9- 0928

10- 6716

11- 2439

12- 2186

13- 8034

14- 5787

15- 3304

16- 9629

17- 2392

18- 8309

19- 4269

20- 5024

El 21 en el mundo de los sueños es La Mujer

