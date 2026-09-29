Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30232
1- 3821
2- 7146
3- 8544
4- 0235
5- 1681
6- 7349
7- 4875
8- 0038
9- 0928
10- 6716
11- 2439
12- 2186
13- 8034
14- 5787
15- 3304
16- 9629
17- 2392
18- 8309
19- 4269
20- 5024
El 21 en el mundo de los sueños es La Mujer
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29 Septiembre de 2026 11.46
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30232
1- 3821
2- 7146
3- 8544
4- 0235
5- 1681
6- 7349
7- 4875
8- 0038
9- 0928
10- 6716
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