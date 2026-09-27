El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas para sectores de la Capital y zonas comprendidas dentro del área de cobertura durante la tarde y noche del lunes 28.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de Catamarca Capital, antes del inicio del período alcanzado por el alerta podrían registrarse chaparrones o tormentas aisladas desde la madrugada del lunes.

Estos fenómenos serían puntuales y de distribución localizada. Podrían generar algunas precipitaciones y actividad eléctrica, aunque no necesariamente afectarían a toda la ciudad.

Alerta amarilla por tormentas para Capital durante el lunes

Se espera un descenso de temperatura

Durante la jornada también está previsto un descenso de las temperaturas respecto de los días anteriores.

Desde el municipio remarcaron que la ocurrencia de las tormentas será irregular, por lo que podrían presentarse lluvias en determinados sectores mientras que otras zonas permanezcan sin precipitaciones.

Ante la posibilidad de tormentas, se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones y avisos emitidos por los organismos oficiales.