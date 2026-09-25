Caso Mayra Cabrera: la fiscalía imputará a Eduardo Cejas por homicidio calificado

La investigación por la desaparición de Mayra Romina Cabrera ingresó en una nueva instancia luego de que el fiscal de Instrucción N.º 9 del Distrito Sur, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, resolviera avanzar con la imputación de quien fuera su expareja, Eduardo de Jesús Cejas, por el delito de homicidio calificado.

La decisión fue adoptada a partir de los elementos reunidos durante el desarrollo de la causa y representa un cambio sustancial en la hipótesis que orienta la investigación. De acuerdo con lo informado, la Fiscalía considera que ya cuenta con elementos suficientes para sostener que Mayra habría sido víctima de un homicidio.

En este marco, se dispuso realizar la audiencia indagatoria de imputado para Cejas, quien deberá comparecer ante la Justicia en las próximas horas. La medida se sustenta, según se informó, en el resultado de distintos procedimientos desarrollados durante la investigación y en los testimonios incorporados a la causa.

Elementos de prueba y procedimientos

La Fiscalía avanzó hacia esta determinación luego de reunir diferentes elementos considerados relevantes para la investigación de la desaparición de Mayra Cabrera.

Entre las pruebas mencionadas se encuentran un par de teléfonos celulares y muestras de aperos de caballos, elementos que serán sometidos al correspondiente cotejo. A estos elementos se suman los distintos procedimientos realizados durante la investigación y los testimonios que fueron recabados, que en conjunto llevaron al fiscal Córdoba Andreatta a considerar que existen elementos suficientes para avanzar con la hipótesis de homicidio.

La información conocida señala que las pruebas serán parte del conjunto de elementos considerados para sustentar la imputación contra Cejas.

Los elementos mencionados incluyen:

Un par de celulares.

Muestras de aperos de caballos para cotejo.

Testimonios incorporados durante la investigación.

Elementos obtenidos mediante diferentes procedimientos realizados en el marco de la causa.

La valoración de este conjunto de elementos llevó a la Fiscalía a disponer la indagatoria de Cejas bajo una imputación por homicidio calificado.

La imputación contra Eduardo de Jesús Cejas

La persona señalada por la investigación es Eduardo de Jesús Cejas, quien era expareja de Mayra Romina Cabrera. En las próximas horas se concretará la instancia en la que será imputado e indagado por el delito de homicidio calificado.

La audiencia indagatoria constituye, en este contexto, una instancia central dentro del avance de la causa, luego de que la Fiscalía reuniera los elementos que considera suficientes para sostener la hipótesis de que la joven habría sido víctima de un homicidio.

La decisión fue adoptada por el fiscal de Instrucción N.º 9 del Distrito Sur, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, quien tiene a su cargo la investigación.

La búsqueda de Mayra continuará

Pese al cambio en la calificación de la investigación y al avance de la imputación contra Cejas, la búsqueda de Mayra no se detendrá. La propia Fiscalía indicó que se continuará con las tareas destinadas a encontrarla. La investigación tendrá ahora como uno de sus objetivos localizar a Mayra, ante la hipótesis de que habría sido víctima de un homicidio.

De acuerdo con lo informado, la búsqueda continuará orientada a dar con el cuerpo de la joven.

Esto significa que la causa tendrá dos líneas estrechamente vinculadas: por un lado, el avance judicial sobre la situación de Eduardo de Jesús Cejas a partir de la imputación por homicidio calificado; por otro, la continuidad de los procedimientos destinados a localizar a Mayra Romina Cabrera.