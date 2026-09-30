Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30237

1- 2575

2- 2441

3- 6121

4- 4203

5- 9376

6- 2233

7- 4238

8- 5585

9- 0203

10- 3616

11- 7254

12- 0277

13- 0039

14- 9889

15- 1806

16- 1786

17- 7001

18- 0260

19- 7144

20- 3250

El 75 en el mundo de los sueños es El Payaso

