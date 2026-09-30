Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30237
1- 2575
2- 2441
3- 6121
4- 4203
5- 9376
6- 2233
7- 4238
8- 5585
9- 0203
10- 3616
11- 7254
12- 0277
13- 0039
14- 9889
15- 1806
16- 1786
17- 7001
18- 0260
19- 7144
20- 3250
El 75 en el mundo de los sueños es El Payaso
22 C ° ST 21.88 °
30 Septiembre de 2026 11.48
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30237
1- 2575
2- 2441
3- 6121
4- 4203
5- 9376
6- 2233
7- 4238
8- 5585
9- 0203
10- 3616
11- 7254
12- 0277
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15- 1806
16- 1786
17- 7001
18- 0260
19- 7144
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