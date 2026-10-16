Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30302

1- 8009

2- 5388

3- 0864

4- 8630

5- 6603

6- 5951

7- 6568

8- 8194

9- 3862

10- 4214

11- 4405

12- 6664

13- 9852

14- 5999

15- 9244

16- 9132

17- 6616

18- 9903

19- 9640

20- 4467

El 09 en el mundo de los sueños es El Arroyo



