Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30302
1- 8009
2- 5388
3- 0864
4- 8630
5- 6603
6- 5951
7- 6568
8- 8194
9- 3862
10- 4214
11- 4405
12- 6664
13- 9852
14- 5999
15- 9244
16- 9132
17- 6616
18- 9903
19- 9640
20- 4467
El 09 en el mundo de los sueños es El Arroyo
23 C ° ST 22.92 °
16 Octubre de 2026 12.03
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30302
1- 8009
2- 5388
3- 0864
4- 8630
5- 6603
6- 5951
7- 6568
8- 8194
9- 3862
10- 4214
11- 4405
12- 6664
13- 9852
14- 5999
15- 9244
16- 9132
17- 6616
18- 9903
19- 9640
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