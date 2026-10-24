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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 24 de octubre de 2026

24 Octubre de 2026 12.09

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 3 0 3 3 7

  1. 8359
  2. 8416
  3. 2024
  4. 3488
  5. 1567
  6. 8073
  7. 2365
  8. 2079
  9. 0576
  10. 0663
  11. 6812
  12. 8519
  13. 9584
  14. 0902
  15. 9679
  16. 3597
  17. 2904
  18. 0277
  19. 6216
  20. 6552

Número ganador: 59

El número 59 en el mundo de los sueños son las plantas.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

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