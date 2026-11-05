Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30387
1- 8149
2- 7220
3- 9597
4- 7797
5- 4346
6- 2315
7- 6952
8- 7044
9- 1325
10- 9571
11- 3346
12- 1706
13- 2765
14- 3492
15- 5199
16- 7126
17- 2079
18- 2195
19- 4112
20- 4356
El 49 en el mundo de los sueños es La Carne
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5 Noviembre de 2026 11.51
Matutina 11.30 hs
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2- 7220
3- 9597
4- 7797
5- 4346
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7- 6952
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