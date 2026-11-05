Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30387

1- 8149

2- 7220

3- 9597

4- 7797

5- 4346

6- 2315

7- 6952

8- 7044

9- 1325

10- 9571

11- 3346

12- 1706

13- 2765

14- 3492

15- 5199

16- 7126

17- 2079

18- 2195

19- 4112

20- 4356

El 49 en el mundo de los sueños es La Carne



