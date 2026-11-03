El video viral de Karina Milei con un perro antidrogas en Catamarca que generó debate en las redes sociales

Un video protagonizado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, se convirtió en uno de los contenidos más viralizados en las redes sociales durante el fin de semana. La secuencia, registrada durante la visita del presidente Javier Milei a Catamarca, mostró un encuentro que comenzó con un gesto amistoso hacia un perro de la Policía Federal Argentina (PFA) y terminó con una situación tan inesperada como llamativa.

Las imágenes fueron grabadas en el hall de un hotel de la provincia y comenzaron a circular masivamente después de su publicación en redes sociales. En el fragmento se observa a la hermana del Presidente acercándose a un ejemplar que llevaba puesto un chaleco identificatorio de la Policía Federal. Con la intención de saludarlo y acariciarlo, la funcionaria se agachó frente al animal, sin imaginar que su reacción terminaría convirtiéndose en el centro de atención.

Lejos de limitarse a un saludo convencional, el perro se abalanzó sobre ella, apoyó sus patas y continuó buscando el contacto físico. La intensidad del comportamiento sorprendió a los presentes y obligó al efectivo policial que lo acompañaba a intervenir para intentar sujetarlo.

La situación escaló hasta que Karina Milei terminó sentada en el suelo, apoyada contra una columna, mientras el animal permanecía encima de ella. El personal encargado de acompañar al perro tuvo que intervenir para contenerlo y finalmente logró controlar la escena.

El detalle que convirtió el episodio en viral

Más allá de la particularidad del encuentro, hubo un elemento que le dio una dimensión adicional al episodio: el protagonista de cuatro patas no era una mascota ni un perro doméstico que formaba parte de la comitiva presidencial. Se trataba de un ejemplar perteneciente a una unidad de la Policía Federal Argentina, entrenado específicamente para detectar estupefacientes.

Esa condición fue la que alimentó buena parte de las interpretaciones y comentarios que aparecieron en las plataformas digitales. Algunos usuarios hicieron bromas sobre la posibilidad de que el animal hubiera identificado algún olor, mientras que otros aprovecharon las imágenes para lanzar cuestionamientos contra la funcionaria y el entorno presidencial.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre el entrenamiento de estos animales y las interpretaciones que pueden surgir de una grabación. El hecho de que un perro esté especializado en detectar narcóticos no significa que cualquier acercamiento, salto o contacto físico constituya una señal positiva o una indicación de detección.

Los canes especializados trabajan mediante procedimientos específicos y bajo la supervisión de sus respectivos guías, quienes están capacitados para interpretar sus comportamientos. Por eso, la reacción registrada en el hotel de Catamarca no permite establecer, por sí sola, ninguna conclusión sobre una eventual detección de sustancias.

La visita presidencial a Catamarca

El episodio se produjo durante la visita oficial que Javier Milei realizó a Catamarca hace unas semanas, luego de su regreso de España, donde participó del Nueva Economía Forum, al que había sido invitado.

El Presidente estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo. La comitiva fue recibida por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en el marco de una agenda que combinó actividades políticas en la capital provincial con una recorrida vinculada al desarrollo de uno de los proyectos productivos mencionados durante la visita.

Entre las actividades previstas se destacó el recorrido relacionado con el proyecto de explotación de litio Fénix, perteneciente a la empresa Río Tinto y ubicado en el salar del Hombre Muerto.