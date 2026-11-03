Catamarca bajo alerta amarilla: cuándo se esperan las tormentas

Catamarca se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para la madrugada y la mañana de este miércoles 4 de noviembre. El aviso comprende a once departamentos de la provincia, donde se prevén condiciones meteorológicas que podrían presentar distintos niveles de intensidad.

Las zonas alcanzadas por la advertencia son Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y Pomán.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes. Además, los fenómenos podrían estar acompañados por ocasional caída de granizo y ráfagas de viento, dos de los factores destacados en el informe meteorológico.

Cómo estará el tiempo en la Capital este miércoles

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la ciudad Capital anticipa una jornada marcada por la inestabilidad, especialmente durante las primeras horas del miércoles.

Para la mañana se esperan tormentas fuertes, mientras que durante la tarde las condiciones evolucionarán hacia tormentas aisladas. Por la noche, en tanto, se prevén chaparrones.

En cuanto a las temperaturas, la jornada tendrá una mínima de 20 grados y una máxima de 25 grados. Los vientos soplarán desde el sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora.

De esta manera, la primera parte del día estará caracterizada por la mayor intensidad de los fenómenos previstos, en coincidencia con el período de vigencia de la alerta amarilla para la Capital y los otros diez departamentos incluidos.

El pronóstico para el jueves: nubosidad y fuertes ráfagas

Para el jueves 5 de noviembre, el SMN anticipa un escenario diferente en cuanto a las precipitaciones para la Capital catamarqueña. Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche estará parcialmente nublado.

La temperatura tendrá una mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados, con valores térmicos superiores a los previstos para el miércoles.

Uno de los aspectos destacados del pronóstico será el comportamiento del viento. Durante el jueves soplará desde el sector norte y podría registrar ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora, una velocidad considerablemente superior a la pronosticada para la jornada anterior.