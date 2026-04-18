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Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 18 de abril de 2026.

18 Abril de 2026 11.44

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº29566

  1. 5417
  2. 9130
  3. 7894
  4. 5606
  5. 9179
  6. 0621
  7. 8366
  8. 7022
  9. 6139
  10. 6819
  11. 2946
  12. 9743
  13. 2402
  14. 2136
  15. 3485
  16. 2947
  17. 6846
  18. 9000
  19. 4350
  20. 5994

El numero 17 en el mundo de los sueños es La desgracia
En la quiniela de los sueños, la desgracia simboliza preocupaciones, miedos o momentos de tensión emocional. Puede reflejar ansiedad por situaciones inciertas o advertir sobre dificultades pasajeras. También invita a la prudencia y a prepararse para enfrentar desafíos con fortaleza.

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