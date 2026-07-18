Chimichurri para pizza: cómo hacer la receta imperdible que usan en las pizzerías para darle sabor

El chimichurri no es solo cosa de asado, sino que en muchas pizzerías argentinas, esta salsa se convirtió en el toque secreto que transforma una porción común en una experiencia distinta. Su combinación de especias, ajo, aceite y vinagre le da un toque picante y aromático que potencia especialmente las pizzas de muzzarella, fugazza o napolitana.

Además, prepararlo en casa es simple y permite ajustar la intensidad de los condimentos a gusto. También se conserva varios días en la heladera y sirve para acompañar empanadas, carnes o sándwiches.

Cómo hacer chimichurri para pizza en casa

Ingredientes:

4 cucharadas de perejil seco

2 cucharadas de orégano seco

1 cucharada de ají molido

1 cucharadita de pimentón dulce

2 dientes de ajo picados o 1 cucharadita de ajo deshidratado

100 ml de aceite de girasol o de oliva suave

50 ml de vinagre de vino

50 ml de agua tibia

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso:

En un recipiente, mezclá el perejil, el orégano, el ají molido, el pimentón, el ajo, la sal y la pimienta. Sumá el agua tibia y dejá reposar unos cinco minutos para que las hierbas se hidraten bien. Agregá el vinagre y mezclá. Después, incorporá el aceite de a poco, revolviendo hasta que todo quede bien integrado. Dejá reposar al menos una hora antes de usarlo: así los sabores se intensifican y el chimichurri queda más sabroso.

Cuatro formas de usar el chimichurri en la pizza