  • Dólar
  • BNA $1460 ~ $1510
  • BLUE $1525 ~ $1545
  • TURISTA $1898 ~ $1898

17 C ° ST 15.91 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 15 de agosto de 2026.

15 Agosto de 2026 11.10

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº3 0 0 4 6

  • 9115
  • 6178
  • 0225
  • 0328
  • 0333
  • 2178
  • 6379
  • 5701
  • 0359
  • 4305
  • 7514
  • 7012
  • 7914
  • 7881
  • 5810
  • 6938
  • 7121
  • 3704
  • 3824
  • 4588

Número ganador: 15

Significado en los sueños:
15 - La niña bonita

El 15 corresponde a "La niña bonita". En la interpretación tradicional de la quiniela de los sueños, este número se asocia con la juventud, la belleza y una figura femenina joven. Dentro de esta tradición, puede representar una presencia agradable, una ilusión o una situación que despierta entusiasmo y expectativas.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también