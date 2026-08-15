Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº3 0 0 4 6
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Número ganador: 15
Significado en los sueños:
15 - La niña bonita
El 15 corresponde a "La niña bonita". En la interpretación tradicional de la quiniela de los sueños, este número se asocia con la juventud, la belleza y una figura femenina joven. Dentro de esta tradición, puede representar una presencia agradable, una ilusión o una situación que despierta entusiasmo y expectativas.