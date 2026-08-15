Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº3 0 0 4 6

9115

6178

0225

0328

0333

2178

6379

5701

0359

4305

7514

7012

7914

7881

5810

6938

7121

3704

3824

4588

Número ganador: 15

Significado en los sueños:

15 - La niña bonita

El 15 corresponde a "La niña bonita". En la interpretación tradicional de la quiniela de los sueños, este número se asocia con la juventud, la belleza y una figura femenina joven. Dentro de esta tradición, puede representar una presencia agradable, una ilusión o una situación que despierta entusiasmo y expectativas.