Acorralada por la crisis económica, una pareja de jubilados hizo un pacto suicida: "Estaban agobiados por las deudas"

La Justicia de Cipolletti investiga la muerte de un jubilado y el estado delicado en el que fue encontrada su pareja, también jubilada, en un departamento de esa ciudad de Río Negro. El caso es investigado como un posible pacto suicida y, entre las hipótesis, se analiza el impacto que habrían tenido las dificultades económicas y el aumento del alquiler sobre el matrimonio.

La Policía intervino en un edificio de tres plantas ubicado sobre la calle Río Santiago, entre San Martín y Rodolfo Walsh, luego de que vecinos advirtieran la ausencia de uno de los jubilados y detectaran olores en el lugar. Al ingresar al departamento, los agentes encontraron sin vida a Jorge Horacio Ortiz y a su pareja, identificada como Mabel, con vida, aunque en estado delicado, consignó el sitio Infobae.

De acuerdo con la reconstrucción policial, ambos percibían la jubilación mínima, cercana a los $600.000 por persona, y destinaban esos ingresos al pago del alquiler. El monto que abonaban era de $600.000, pero la propietaria les había comunicado que, para renovar el contrato, el valor superaría el millón de pesos y que además debían afrontar un pago de tres meses por adelantado.

En el departamento, los investigadores encontraron una nota en la que la pareja describía sus problemas económicos y hacía referencia a la decisión que había tomado. La Policía también secuestró elementos que fueron incorporados a la causa judicial.

El hallazgo y la investigación

El matrimonio fue encontrado un martes, luego de la denuncia de vecinos. Ortiz estaba sin vida, mientras que Mabel permanecía con vida después de haber pasado más de dos días junto al cuerpo de su esposo.

La autopsia preliminar no detectó lesiones externas ni signos de violencia en Ortiz. Ahora, la Justicia aguarda los resultados de los estudios toxicológicos para determinar la causa de muerte.

La hipótesis principal de los investigadores es que el matrimonio habría tomado una decisión conjunta en medio de una situación económica que ambos consideraban difícil de afrontar. La nota encontrada en el domicilio hace referencia a los problemas económicos y a la imposibilidad de afrontar el nuevo alquiler.

La situación de la mujer

Tras el hallazgo, Mabel fue trasladada al hospital de Cipolletti, donde permanece internada y recibe tratamiento en el área de salud mental. Su estado es delicado, aunque continúa con vida.

En una primera declaración espontánea, la mujer habría coincidido con el contenido de la nota encontrada en el departamento y aportado información sobre la decisión tomada por ambos.

La Justicia de Cipolletti mantiene abierta la investigación y espera los resultados de los estudios toxicológicos para avanzar en la determinación de las circunstancias y la causa de la muerte de Ortiz.

