El terremoto en Colombia golpea a Catamarca: una familia perdió a dos seres queridos

La tragedia que golpeó a Colombia tras el fuerte terremoto registrado el lunes también dejó una profunda huella en Catamarca. Una familia colombiana radicada desde hace años en la provincia perdió a dos de sus seres queridos cuando un edificio colapsó en la ciudad de Cali, una de las zonas afectadas por el sismo.

Se trata de una familia muy conocida dentro de la comunidad colombiana en Catamarca, que quedó devastada por la noticia. La magnitud de lo ocurrido fue descripta por referentes de la colectividad como una situación "fatal, bastante crítica", marcada por la incertidumbre y el dolor ante el derrumbe de la estructura.

La tragedia alcanzó directamente a Rubelia Osorio, una colombiana que reside en la Capital desde hace varios años. Las dos personas fallecidas eran su madre y su hermana, según se informó desde la comunidad colombiana. El impacto de la noticia movilizó a quienes conocen a la familia y generó una inmediata reacción de solidaridad entre los integrantes de la colectividad radicada en Catamarca.

Cuatro mujeres atrapadas entre los escombros

El derrumbe ocurrió en un edificio de seis pisos ubicado en Cali. En medio de la tragedia, cuatro mujeres quedaron atrapadas bajo los escombros de la estructura.

Los trabajos de rescate permitieron inicialmente encontrar con vida a dos de ellas. Se trataba de una menor de 2 años y su madre, quienes lograron ser rescatadas.

Sin embargo, la situación tuvo un desenlace diferente para las otras dos personas que permanecían atrapadas. "Se logró rescatar a dos de ellas con vida, una menor de 2 años junto a su madre", indicaron al relatar lo ocurrido. Luego, "posteriormente pudieron sacar las otras dos personas, pero lamentablemente sin vida".

Las dos víctimas eran precisamente la madre y la hermana de Rubelia Osorio, lo que profundizó todavía más el impacto de la tragedia para la familia que actualmente se encuentra en Catamarca.

Una familia muy querida por la comunidad

La situación generó una fuerte conmoción dentro de la colectividad colombiana de la provincia. Quienes conocen a la familia destacaron el vínculo que mantienen con la comunidad y describieron a sus integrantes como personas trabajadoras y pujantes.

"Es una familia muy querida por toda la comunidad colombiana, trabajadora y pujante, pero la verdad que están destrozados", afirmó uno de los referentes al referirse al momento que atraviesan. En ese contexto, la necesidad de acompañar a Rubelia Osorio y a sus familiares llevó a la comunidad colombiana en Catamarca a organizar una campaña solidaria destinada a colaborar con los gastos de traslado.

La iniciativa busca reunir los recursos necesarios para que Osorio pueda viajar a Colombia y estar junto a sus familiares en este momento marcado por la pérdida de dos seres queridos.

La colecta para ayudar a Rubelia Osorio

Ante la difícil situación, integrantes de la colectividad decidieron unirse y poner en marcha una campaña para brindar asistencia económica a la familia.

"Nos hemos unido para tratar de ayudarlos, para tratar de estar con ellos", explicó Pescador al describir el objetivo de la iniciativa solidaria. La campaña está destinada específicamente a colaborar con los gastos de viaje de Osorio y sus familiares, en un contexto en el que la tragedia ocurrida en Cali obligó a la familia a afrontar una situación inesperada y dolorosa.

Para quienes deseen colaborar, se habilitó el siguiente medio:

Alias: santiagoacevedo.mp

santiagoacevedo.mp Titular: Santiago Acevedo Osorio.

Santiago Acevedo Osorio. Teléfono de contacto: 3834-00-5769.

La convocatoria busca que quienes puedan aportar se sumen a la ayuda impulsada por la colectividad colombiana en Catamarca.