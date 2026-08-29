Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 3 0 1 0 1
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Número ganador: 17
Significado en los sueños:
17 - La desgracia
La desgracia se relaciona tradicionalmente con momentos de dificultad, contratiempos o situaciones que generan preocupación. En la interpretación de los sueños, puede representar obstáculos que deben enfrentarse con cautela y fortaleza. También puede funcionar como una advertencia para prestar atención a las decisiones y evitar riesgos innecesarios.