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Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 29 de agosto de 2026.

29 Agosto de 2026 10.07

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 3 0 1 0 1

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  • 6251
  • 5769
  • 8045
  • 8340

Número ganador: 17

Significado en los sueños:
17 - La desgracia

La desgracia se relaciona tradicionalmente con momentos de dificultad, contratiempos o situaciones que generan preocupación. En la interpretación de los sueños, puede representar obstáculos que deben enfrentarse con cautela y fortaleza. También puede funcionar como una advertencia para prestar atención a las decisiones y evitar riesgos innecesarios.

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