Alerta Amarilla por fuertes vientos y Zonda para Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos que alcanza a sectores de Catamarca, Salta, Tucumán, La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.

En las áreas comprendidas por esta advertencia se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora. El escenario previsto ubica al viento como uno de los principales fenómenos meteorológicos a tener en cuenta durante la jornada, con intensidades importantes y ráfagas que podrían alcanzar valores superiores a los registrados de manera habitual.

La alerta amarilla contempla así un amplio sector del territorio nacional, aunque las condiciones previstas presentan características particulares de acuerdo con cada región.

También rige una alerta por viento Zonda

Además de la alerta por vientos, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de Mendoza, San Juan, el centro de La Rioja y el centro de Catamarca. En estas zonas, el fenómeno podría alcanzar velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 80 kilómetros por hora.

El viento Zonda presenta, además, otras características que pueden modificar las condiciones ambientales de manera repentina. De acuerdo con la información difundida, el fenómeno puede generar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad muy baja.

Estos elementos forman parte del escenario asociado a la alerta y constituyen los principales efectos señalados para las áreas alcanzadas.

Catamarca: cinco departamentos bajo alerta por Zonda

En el caso específico de Catamarca, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para la jornada. La advertencia alcanza a los departamentos de:

Andalgalá.

Belén.

Pomán.

Santa María.

Tinogasta.

En estas zonas, el área será afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas pueden superar los 80 km/h. El fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones muy secas, de acuerdo con la información correspondiente a la alerta.

La combinación de viento, ráfagas y baja humedad configura así el escenario previsto para los cinco departamentos catamarqueños incluidos dentro del alerta por Zonda.

La Puna, con vientos que podrían llegar a 120 km/h

A las condiciones previstas para Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta se suma otra advertencia meteorológica para Catamarca. En la Puna se encuentra vigente una alerta por viento, con velocidades estimadas de entre 70 y 90 kilómetros por hora, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 120 km/h.

Se trata del registro máximo señalado para el territorio catamarqueño dentro de las condiciones meteorológicas informadas, superando ampliamente las velocidades previstas para las zonas alcanzadas por el viento Zonda.