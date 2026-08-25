Horror en Tucumán: mató a su hijo autista de 8 años y luego se suicidó

La Justicia de Tucumán investiga la muerte de un hombre de 38 años y de su hijo de ocho, en un hecho que, de acuerdo con las primeras actuaciones, podría tratarse de un presunto filicidio seguido de suicidio. Todo ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada en calle Entre Ríos al 1100, en la zona sur tucumano. La escena fue descubierta por los dos hijos mayores de edad del hombre, quienes habían recibido horas antes un mensaje de su padre.

Según detalló el fiscal a cargo de la investigación, Carlos Sale, el hombre fue identificado como Oscar Mauricio Sosa, quien cerca de las 4 de la madrugada envió un mensaje a sus hijos mellizos, ambos de 18 años, para pedirles que fueran a la casa a verlo durante la mañana. Los jóvenes llegaron alrededor de las 8.30 y se encontraron con una situación dramática. Ante lo que habían descubierto, llamaron inmediatamente a la Policía.

Los efectivos se trasladaron hasta la propiedad y, en una primera inspección, observaron que no había signos de violencia en el inmueble. A partir de esa circunstancia comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de un presunto filicidio seguido de suicidio.

Una carta de despedida y la hipótesis de la Fiscalía

Con el avance de las primeras actuaciones, los investigadores encontraron una carta de despedida que habría sido escrita por Sosa. De acuerdo con lo informado por el fiscal Carlos Sale, en ese escrito el hombre habría explicado los motivos detrás de su decisión.

Según precisó el funcionario judicial, Sosa habría manifestado que su hijo sufría una condición severa y que, después de administrarle pastillas, se quitó la vida porque consideraba que nadie podía hacerse cargo del niño. En la información aportada para la investigación, el fiscal señaló que el niño sufría un autismo severo. A su vez, el titular de la investigación explicó que el hombre habría dejado expresado que su hijo no había sufrido y que se trataba de la persona más importante de su vida.

En la carta, según las expresiones difundidas por el fiscal, Sosa habría escrito: "Mi hijo no sufrió, lo más importante de mi vida es mi hijo. Lo más caro de mi vida es mi hijo y tuve que hacer esto. Le di todas las pastillas y no sintió nada, se durmió".

La investigación deberá determinar las circunstancias exactas en las que se produjeron ambas muertes y establecer qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.

La situación personal y judicial del hombre

Otro de los elementos incorporados a la investigación está relacionado con la situación judicial y familiar que atravesaba Sosa. Según explicó el fiscal Sale, el hombre se encontraba cumpliendo un arresto domiciliario por una causa penal en Córdoba. Además, estaba citado para viajar con motivo de un juicio.

De acuerdo con la reconstrucción inicial aportada por las autoridades, esta situación habría limitado sus posibilidades de trasladarse junto con el niño. El fiscal señaló que, aparentemente, nadie se hacía cargo del menor y que Sosa era el único que estaba a cargo de él.

"Estaba citado a viajar para un juicio. Aparentemente no se hacían cargo del chiquito y él era el único que estaba a cargo, pero no podía salir de su casa y el nene necesitaba salir, ir a caminar, recrearse", explicó Sale. La investigación también puso el foco en la situación familiar más reciente. Las autoridades señalaron que Sosa se había separado de su pareja y madre de su hijo hacía dos meses y que ambos no mantenían diálogo.

Ese contexto forma parte de los elementos que deberán ser analizados por los investigadores para reconstruir las circunstancias que precedieron a la tragedia.

Peritajes y autopsias para determinar qué ocurrió

La investigación continúa abierta y todavía restan completar medidas fundamentales para establecer con precisión cómo se desencadenaron los hechos.

Durante la tarde finalizarán los peritajes de la Policía y de los investigadores en la vivienda, con el objetivo de reconstruir qué sucedió durante las horas previas al hallazgo de los cuerpos. Las tareas periciales buscarán aportar elementos para establecer la secuencia de los acontecimientos y contrastar la hipótesis que actualmente maneja la Justicia con los elementos encontrados en la escena.

A su vez, está previsto que el miércoles se realicen las autopsias, procedimiento que permitirá confirmar las causas de muerte. De esta manera, mientras continúan las actuaciones judiciales y policiales, la investigación permanece centrada en reconstruir las circunstancias que rodearon la muerte del niño de ocho años y de su padre.

El caso quedó bajo la investigación de la Justicia de Tucumán, que deberá avanzar con los peritajes, las autopsias y el análisis de los elementos reunidos en la vivienda para establecer qué ocurrió y cómo se desarrollaron las últimas horas antes de que los dos hijos mayores de Sosa encontraran la escena.

La información aportada hasta el momento sostiene como principal hipótesis un presunto filicidio seguido de suicidio, aunque serán las pericias y las actuaciones judiciales las que permitan esclarecer de manera definitiva la secuencia de la tragedia ocurrida en la zona sur de la capital tucumana.